Venerdì 1° novembre, dalle ore 21:25 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di 'Tale e Quale Show'.

Lo show, giunto alla penultima puntata di stagione, andrà pure questa settimana in onda con il 'Torneo dei Campioni'; anche questo venerdì sera, dunque, vedremo i sei concorrenti migliori dell'edizione 2019 più i sei migliori concorrenti dell'edizione del 2018. La trasmissione condotta da Carlo Conti andrà in onda dagli studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma.

'Tale e Quale Show', il quarto giudice sarà Nino Frassica

Dopo l'ospitata di Alessandro Siani della scorsa settimana, per la penultima puntata l'ospite dello show del venerdì sera della Rai sarà Nino Frassica. Il comico ed attore siciliano, che alle spalle ha una lunghissima carriera, negli ultimi anni è stato presente sugli schermi soprattutto per il ruolo del 'Maresciallo Cecchini' in Don Matteo.

Domani sera Frassica sarà il quarto giudice della puntata è pertanto sarà per tutta la durata della puntata seduto al tavolo dei giudici insieme a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme (i tre giudici di questa edizione).

Le imitazioni dei 12 concorrenti nella penultima puntata del 'Torneo dei Campioni'

I dodici concorrenti dovranno, anche in questa settimana, imitare dodici grandi artisti della musica nazionale ed internazionale. In particolare: Vladimir Luxuria imiterà Elvis Presley, Agostino Penna sarà Eduardo De Crescenzo, Davide De Marinis imiterà Fabio Rovazzi, Jessica Morlacchi diventerà Loretta Goggi, Francesco Monte imiterà Nek, Lidia Schillaci interpreterà Edith Piaf, [VIDEO] Roberta Bonanno sarà Rita Pavone, Tiziana Rivale imiterà Madonna, Massimo Di Cataldo imiterà il grande Paul McCartney, Antonio Mezzancella (vincitore della scorsa settimana) sarà Ligabue, Alessandra Drusian imiterà Shirley Bassey e, infine, Giovanni Vernia sarà Renato Carosone.

Al termine di tutte e dodici le esibizioni verrà mostrata la classifica finale e verrà decretato il vincitore della puntata. I voti finali della puntata di venerdì 1° novembre saranno sommati a quelli ottenuti dai concorrenti nello scorso venerdì. La scorsa settimana a trionfare fu Antonio Mezzancella (vincitore dell'edizione del programma nel 2018) grazie alla sua imitazione di Ultimo. Il secondo classificato fu Francesco Monte (con la sua imitazione di Gianluca Grignani), mentre il terzo fu Agostino Penna (già vincitore dell'edizione 2019, che ha imitato Mango).

Il distacco tra le varie posizioni è comunque minimo e la prossima puntata può rivoluzionare interamente la classifica.

L'appuntamento con 'Tale e Quale Show' è per venerdì 1° novembre in diretta su Rai 1 (e in streaming su 'Rai Play') dalle ore 21:25.