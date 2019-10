Lo sceneggiato iberico Il Segreto continua ad arricchirsi di intrighi. Negli appuntamenti in onda sul piccolo schermo italiano dal 6 al 13 ottobre 2019, finalmente la vera natura di Antolina Ramos verrà a galla. A smascherare la diabolica bionda ci penserà il dottor Alvaro Fernandez, dopo essere fuggito da Puente Viejo con l’intero patrimonio di Elsa. Il medico aprirà gli occhi ad Isaac Guerrero, facendogli sapere che la donna che ha sposato quando ha abortito era incinta di soli tre mesi.

Il carpentiere quindi avendo una prova schiacciante per poter annullare il suo matrimonio, metterà subito alle strette la moglie. Julieta Uriarte e Saul Ortega, invece si renderanno protagonisti di un gesto inaspettato. In particolare il fratello di Prudencio dopo essersi assunto la colpevolezza sull'assassinio dei Molero per proteggere Don Berengario e Carmelo, abbandonerà il paese con la sua amata per sfuggire alla giustizia.

La fuga di Julieta e Saul, Isaac affronta Antolina

Si preannunciano ricche di colpi di scena, le nuove puntate italiane della soap. Gli spoiler di ciò che accadrà la prossima settimana dicono che Alvaro messo alle strette da Isaac, confesserà al carpentiere che Antolina non era in dolce attesa prima di sposarlo. Quest’ultima nel frattempo farà sapere a tutti gli abitanti che Elsa ha nascosto per tutto questo tempo di aver ricevuto l’eredità del defunto padre.

Julieta e Saul invece si daranno finalmente alla fuga, per rifarsi una vita altrove. Prudencio dovrà decidere se accettare di dare in prestito 500 pesetas a Lola, una ragazza in procinto di sposarsi. Il dottor Zabaleta non appena il Guerrero gli chiederà delle spiegazioni riguardo alla gravidanza di sua moglie, gli dirà che la versione fornita dal Fernandez potrebbe essere vera. Francisca pretenderà che il minore degli Ortega tramite la sua nuova attività le faccia sapere tutto ciò che accade a Puente Viejo.

Cifuentes non riuscirà a credere che Saul sia coinvolto con la morte dei Molero. Nonostante ciò, il sergente dirà a Carmelo che la confessione firmata dal marito della Uriarte potrà servire per chiudere il caso. Nel frattempo Severo sarà sempre più preoccupato per le sorti che avranno le sue coltivazioni di riso. Isaac durante una cena in cui saranno presenti anche Marcela e Matias, dirà alla moglie di aver scoperto le sue menzogne, mostrandole la cartella clinica in cui si attesta che quando ha abortito era in dolce attesa soltanto di 12 settimane.

Antolina di fronte alle accuse del falegname si difenderà, ma continuerà a farlo dubitare di lei. Il Santacruz per risollevare la sua industria chiederà a Prudencio di aver bisogno di 3000 pesetas. Il Leal dopo aver visto il suo migliore amico comportarsi in uno strano modo, chiederà a Meliton di controllarlo. Maria a seguito dell’improvvisa sparizione di Roberto, deciderà di rimanere nel quartiere iberico quando Francisca le farà credere che il cubano si è dato alla fuga senza nessun preavviso.

Adela apprenderà di essere stata denunciata dai genitori di alcuni suoi alunni con l'accusa di fare degli insegnamenti liberali. Nel contempo Isaac grazie a Zabaleta sospetterà che il vero padre del figlio che portava in grembo la Ramos era di Juanote, un uomo malato a causa di una patologia congenita. A questo punto il Guerrero non perderà tempo per rintracciare il forestiero, lasciando Puente Viejo per qualche giorno.

Prudencio sottomesso da Francisca, lite accesa tra la Ramos ed Elsa

Don Berengario inviterà Prudencio a prestare il denaro a Severo, in modo da portare avanti la sua impresa. Lola inizierà ad essere sfuggente nei confronti del minore degli Ortega, mentre Maria non vorrà che Esperanza e Beltran diventino gli eredi della Montenegro. Severo ribadirà al fratello di Saul di aver bisogno del suo aiuto al più presto possibile. Ancora una volta il cognato di Julieta non saprà che risposta dare al marito di Irene, poiché continuerà ad essere sottomesso da Francisca. Adela non riuscirà ad uscire dalla scuola poiché alcuni rivoltosi circonderanno l’ingresso dell’istituto. Ad un certo punto i protestanti si ribelleranno anche nella piazza del paese, e faranno i conti con la furia della Montenegro, che a gran sorpresa si schiererà dalla parte della moglie del Leal. Saul e Julieta rassicureranno i loro amici, facendogli sapere tramite una lettera di essere arrivati a Roma. In seguito Dolores tramite una chiamata apprenderà che Gracia farà ritorno a Puente Viejo con ritardo. Prudencio dopo aver chiesto a Lola il motivo per cui lo evita, verrà invitato da Francisca a concedere il prestito a Severo. In cambio quest’ultimo dovrà far avere al minore degli Ortega i documenti di tutti i suoi possedimenti. Antolina ed Elsa avranno l’ennesimo scontro nella locanda dei Castaneda, mentre Meliton dopo aver sospettato che il Santacruz sia alle prese con dei grossi problemi economici avviserà Carmelo. Per finire, Marcela tenterà invano di far ragionare la Ramos, che ribadirà ancora una volta che la cartella clinica sulla sua gravidanza è stata modificata da Alvaro.