Molte cose cambieranno nelle puntate spagnole de Il Segreto dopo il salto temporale di quattro anni che ha segnato l'inizio della dodicesima stagione. L'incendio provocato da Fernando Mesia distruggerà diversi edifici di Puente Viejo, spingendo i suoi abitanti alla fuga. Tra di essi, ci saranno anche Donna Francisca e Raimundo che piangeranno la perdita della villa e decideranno di trasferirsi a Madrid per cominciare una nuova vita.

La loro idea però non darà i risultati sperati dato che il loro rapporto entrerà in crisi negli anni lontano dal paese. L'Ulloa perderà persino le tracce della moglie, mettendosi proprio alla sua ricerca a Puente Viejo. E, dopo breve tempo, anche la ricca signora si ripresenterà nel suo paese d'origine con un obiettivo ben preciso: riprendersi tutte le sue proprietà.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Donna Francisca rivuole la villa

Il primo a tornare a Puente Viejo sarà Raimundo che si recherà da Marcela, chiedendole se negli ultimi tempi abbia ricevuto notizie di Donna Francisca.

La proprietaria della locanda negherà di avere rivisto la matrona dopo l'incendio di quattro anni prima e informerà anche Raimundo dell'imminente ritorno di Matias, dopo gli anni trascorsi in carcere (durante i quali Marcela si è avvicinata ad un altro uomo). L'attesa, comunque, non durerà a lungo prima di ritrovare Donna Francisca tra le vie del suo paese d'origine. E, a sorpresa, fin dall'inizio la Montenegro dimostrerà di avere le idee molto chiare non negando le ragioni del suo ritorno: vorrà riprendersi le sue proprietà a partire dalla villa, ora abitata da Ignazio Solozabal e dalla sua famiglia.

Questo nuovo personaggio maschile sarà interpretato da un volto noto in Italia ovvero dall'attore Manuel Regueiro alias Arturo Valverde nella telenovela Una Vita.

Trame spagnole Il Segreto: una nuova alleata per la Montenegro

Per raggiungere il suo scopo e riprendersi tutto ciò che ha perduto durante l'incendio, nelle puntate spagnole de Il Segreto Donna Francisca potrà contare su una nuova alleata.

La persona in questione sarà niente meno che la Marchesa Isabel De Los Vivos, trasferitasi nel paesino spagnolo insieme ai figli Adolfo e Tomas (l'amante di Marcela). Ma per quale ragione, la nobile tenderà una mano alla Montenegro? Si scoprirà ben presto che le due saranno in qualche modo parenti, dato che Isabel era cugina di Salvador Castro (il primo marito, violento e crudele, di Francisca). La Marchesa, in passato, fu aiutata dalla cugina acquisita che le offrì persino ospitalità quando restò vedova.

Tale alleanza potrebbe dunque essere il punto di partenza per i nuovi personaggi le cui storie, assolutamente inedite, arriveranno in Italia non prima di sei mesi.