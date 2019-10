Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, il capolavoro firmato da Aurora Guerra trasmesso tutti i giorni sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Elsa Laguna entrerà in sala operatoria per sistemare il problema cardiaco dopo aver trovato i soldi grazie all'aiuto del popolo, Antolina Ramos e Prudencio Ortega.

Il Segreto: Elsa è malata, Antolina ritorna a Puente Viejo

Elsa, Isaac e Antolina (Maria Lima) continueranno ad essere protagonisti della soap opera di Aurora Guerra.

La furba biondina, infatti, rimetterà piede a Puente Viejo dimostrando di essere cambiata. Nel frattempo, la Laguna scoprirà dal dottor Zabaleta di avere poco tempo da vivere per colpa di una grave malattia cardiaca, scoperta durante il suo internamento in carcere. Fortunatamente il medico comunicherà alla coppia che esiste un'operazione chirurgica in grado di arginare il problema cardiaco. Peccato che sia totalmente a pagamento, tanto che Matias (Ivan Montes) e Marcela Castaneda decideranno di organizzare una raccolta di fondi per aiutare la figlia di Amancio.

La Laguna accetta il regalo della Ramos

Stando alle trame de Il Segreto, si evince che la Laguna e il Guerrero riusciranno a mettere insieme solo 2.000 peseta, sebbene ne manchino ancora 2.000 per la costosa operazione. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Antolina dimostrerà di essere cambiata, tanto da offrire ad Isaac le 1.200 pesetas, che gli aveva tra l'altro sottratto per consentire alla giovane di curarsi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

All'inizio, il falegname non vorrà accettare l'aiuto della Ramos, sebbene poi Matias lo convinca a cambiare idea. Dall'altro canto, Consuelo e la figlia di Amancio dimostreranno di non voler aiuti dalla furba biondina. Ma ecco che Elsa (Alejandra Meco) accetterà il regalo della rivale per avere una chance di vivere.

Isaac chiede un prestito a Prudencio per operare l'amata

Nel frattempo Isaac e Elsa riusciranno a mettere nei portafogli 3.200 pesetas.

Una cifra ancora inferiore a quella pattuita. La coppia, a questo punto, sarà costretta a ricorrere a Prudencio (Jose Milan), diventato nel frattempo uno strozzino. In questo frangente, falegname chiederà all'Ortega un prestito di 800 pesetas per far operare l'amata. Possiamo anticipare che la figlia di Amancio entrerà in sala operatoria mentre il falegname cercherà un modo per ripagare il debito contratto il fratello di Saul (Ruben Bernal).

La ragazza sopravviverà all'operazione? In attesa di saperlo, si ricorda che le puntate perse dello sceneggiato di Mediaset sono visibili in streaming su Mediaset Play.