Da martedì 22 ottobre, su Rai 2, tornerà Il Collegio, il docu-reality che racconta le vicissitudini di 20 alunni obbligati a sottostare alle rigide regole della vita collegiale, fatta soprattutto di studio e restrizioni. Per questa quarta edizione i ragazzi verranno catapultati nel 1982. Novità per quanto riguarda la voce narrante: al posto di Giancarlo Magalli ci sarà Simona Ventura.

Il Collegio 4, anticipazioni: gli alunni sbarcano nel 1982

Saranno 20 i nuovi alunni che parteciperanno alla quarta edizione de Il Collegio, selezionati tra più di 22mila aspiranti collegiali.

Saranno loro i veri protagonisti del programma che dovranno dimostrare, prima di tutto a loro stessi, di poter superare "lo scoglio" di una vita collegiale fatta di restrizioni, ma soprattutto senza tecnologia. La location sarà la medesima delle passate edizioni: il Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, situato nella provincia di Bergamo.

Non a tutti sarà consentito l'accesso al collegio, infatti gli allievi dovranno affrontare un test d'ingresso, solo così potranno dare inizio alla loro avventura all'interno del docu-reality.

Gli ammessi avranno l'obbligo di sottostare alle rigide regole dell'istituto, come l'utilizzo della divisa e il taglio (o acconciatura) di capelli in base a ciò che verrà richiesto dai "superiori".

Non potranno usufruire di qualsiasi dispositivo tecnologico o di altri effetti personali, che verranno "sequestrati" al momento del loro ingresso nell'istituto. Rispetto alle passate edizioni, invece, non ci sarà l'obbligo di somministrare, al mattino, l'olio di merluzzo: dovranno farlo solamente in caso di punizione. Come sempre ci sarà la possibilità di essere espulsi, ma solo in caso di cattiva condotta o insufficiente resa scolastica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Simona Ventura nuova voce narrante

Grandi novità anche per quanto riguarda la conduzione: dopo tre anni Giancarlo Magalli passerà il timone del ruolo di "voce narrante" a Simona Ventura. Nuovi componenti anche nel corpo docente (come il professor Calanna, docente di educazione fisica), ma anche tante conferme, come il preside Bosisio, il professor Maggi (docente d'italiano) e la professoressa di scienze e matematica Maria Rosa Petolicchio.

L'avventura televisiva è affiancata dal web show (in streaming su RaiPlay) Il Collegio off, in cui si andrà alla scoperta delle "vecchie glorie" delle passate edizioni del programma. Lo spin off digital è partito il 16 ottobre e a condurlo ci sono il figlio di Simona Ventura Niccolò Bettarini e la youtuber Valeficent. Dal 22 ottobre, e per tutta la durata del docu-reality, verranno pubblicati online due appuntamenti: il martedì e il venerdì.