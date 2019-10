Le trame de Il Segreto in onda dal 21 al 25 ottobre in Spagna svelano che Marcela Del Molino capirà di essere stata tradita da Matias Castaneda. Ebbene sì, la figlia di Paco scoprirà che suo marito intrattiene una relazione extraconiugale con Alicia dopo una chiacchierata con Dolores.

Matias e Alicia travolti dalla passione

Nuovi colpi di scena arrivano dalla Spagna. Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre rivelano che la Marchesa Isabel si arrabbierà con Adolfo per non averle detto della sua storia con Rosa, la figlia del suo nemico Ignacio.

Maqueda, invece, rinuncerà a dare fuoco alla cucina della locanda, quando scoprirà che Tomas è in compagnia di Marcela. In questo frangente, De Los Vivos rivelerà alla Del Molino di sentire la sua mancanza. Inoltre la figlia di Paco gli confesserà di aver scoperto un'arma da fuoco tra gli oggetti personali di Matias, tanto da temere una tragedia. Nel frattempo Castaneda tenterà di respingere le avances di Alicia, sebbene invano.

Tra i due, infatti, ci sarà un bacio appassionato.

Marcela sospetterà che il sindaco abbia un appuntamento galante, visto il suo abbagliamento elegante. A tal proposito, Mauricio si recherà alla Villa dove inviterà la serva Manuela a pranzo, ma quest'ultima ne respingerà le avances. Matias, intanto, si recherà a trovare la figlia di Urrutia confessandole di sentirsi in colpa per aver tradito sua moglie.

Ma Alicia lo convincerà a gettarsi tutto alle spalle ed i due saranno nuovamente travolti dalla passione. Ma la tresca sarà notata da Dolores che penserà bene di informare la figlia di Paco.

La Del Molino scopre il tradimento

Stando agli spoiler de Il Segreto in onda prossima settimana su Antena 3, si evince che Matias e Alicia trascorreranno sempre più tempo insieme. A tal proposito, Raimundo Ulloa pretenderà di incontrare il nipote, tanto che la Del Molino cercherà di coprirgli le spalle.

Più tardi, quest'ultima affronterà Castaneda chiedendogli la verità sulla relazione extraconiugale con Alicia.

Qui l'uomo assicurerà la moglie che tra lui e la collega c'è solo un rapporto strettamente professionale. Purtroppo la donna non crederà alla sua versione, tanto da sospettare che l'abbia tradita. Infine la Del Molino piangerà lacrime amare sulle spalle di Tomas, il quale dimostrerà di non avere mezzi per aiutarla.

Che l'amore tra i coniugi Castaneda sia davvero giunto al capolinea? Per saperlo non ci resta che attendere i prossimi aggiornamento ricordando che queste puntate andranno in onda tra circa sette mesi in Italia.