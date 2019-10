Sono sempre ricche di sorprese le trame della soap opera spagnola Il Segreto. Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia la prossima settimana, Elsa Laguna, dopo aver intrapreso una vera e propria tresca clandestina con Isaac Guerrero, farà nuovamente i conti con la rivale Antolina. Quest’ultima, a seguito del decesso di Juanote, si renderà protagonista dell’ennesima malefatta, denunciando la sua nemica per essere andata a vivere con suo marito.

La sorella del defunto Jesus quindi verrà arrestata, e purtroppo vivrà un vero e proprio inferno a causa di una detenuta che la picchierà nel peggiore dei modi. Fernando Mesia invece farà ritorno a Puente Viejo e si mostrerà molto innamorato della misteriosa dama Maria Elena Casado de Brey.

Severo e Carmelo ai ferri corti, il ritorno di Fernando

Le anticipazioni degli episodi in onda su Canale 5 da domenica 20 a sabato 26 ottobre, svelano che Francisca prenderà parte alle riunioni per sole donne facendo rimanere senza parole Adela e Irene.

Marcela e Consuelo inoltre inizieranno ad essere dello stesso parere della Montenegro, dopo averla sentita parlare. Nel frattempo Severo continuerà a nascondere alla moglie e ai suoi amici di aver chiesto un prestito a Prudencio per poter effettuare dei lavori nelle risaie. Il Santacruz per via del suo silenzio avrà una lite con Carmelo. Successivamente Gracia farà ritorno a Puente Viejo, mentre Dolores non sapendo che la bambina in compagnia dei Castaneda è sua nipote Belen, la offenderà.

Severo non avrà ancora fatto avere al minore degli Ortega i soldi che gli ha dato. La Montenegro consegnerà a Maria una lettera falsa da parte di Roberto, in cui il cubano le dirà il motivo per cui ha abbandonato il paese senza avvisarla. A questo punto la Castaneda si recherà nella piazza del paese per riflettere e a gran sorpresa rivedrà Fernando Mesia. Nel contempo alla locanda di Marcela e Matias si presenterà una ragazza chiamata Maria Elena Casado de Brey, che si rivelerà essere la nuova fidanzata del figlio del defunto Olmo.

Il fratello di Saul riceverà la visita dell’usuraio Pablo Armero, che lo minaccerà dicendogli che ci saranno delle conseguenze se non accetterà i suoi ordini. Francisca non la prenderà affatto bene quando Fernando metterà piede alla sua villa in compagnia di Maria Elena.

Francisca non si fida del Mesia, Elsa finisce in carcere

La dark lady avrà il sospetto che il Mesia stia pianificando qualcosa di diabolico.

Quest’ultimo affermerà di non essere più cattivo grazie alla sua nuova fiamma. In seguito Isaac dopo aver smascherato Antolina inizierà a convivere con Elsa. Purtroppo l’ex ancella ritornerà a Puente Viejo, e coglierà l’occasione al volo per denunciare la Laguna con l’accusa di adulterio. Il sergente Cifuentes si vedrà costretto ad arrestare l’amante del carpentiere. La giovane una volta finita dietro le sbarre del carcere farà i conti con l’ira della sua compagna di cella Rufina che la maltratterà.

Isaac farà il possibile per far scagionare la Laguna con la complicità di Matias. La Montenegro accetterà di far alloggiare Fernando e Maria Elena nella sua proprietà. Il Mesia farà sapere alla Castaneda di avere intenzione di sposare la Casado de Brey, ma nel bel mezzo della confidenza le dirà di avere il timore di dichiararsi per le brutte azioni che ha commesso in passato. La femminista Araceli Povedano farà una riunio Consuelo si preoccuperà per Elsa dopo essere andata a trovarla, poiché temerà che non stia ricevendo un buon trattamento, mentre Prudencio uscirà fuori da una situazione difficile grazie a Mauricio.