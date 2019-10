Tornano le anticipazioni della soap Il Segreto che, in questo frangente, si soffermano su quanto accadrà nelle puntate attese per oggi 15 e domani 16 ottobre. Come di consueto, la soap verrà trasmessa alle ore 16:10 circa su Canale 5.

A Puente Viejo, i sovversivi che da diverso tempo minacciano l'incolumità di Adela verranno messi in fuga da Donna Francisca. Saul e Julieta faranno sapere di essere giunti in Italia senza alcun problema. Isaac ormai è riuscito a rintracciare Juanote, ma Antolina continuerà a rispedire al mittente l'accusa di aver tradito il marito.

Anticipazioni Il Segreto del 15 ottobre: Saul e Julieta sani e salvi in Italia

Un nuovo ed emozionante episodio de Il Segreto andrà in onda oggi pomeriggio, 15 ottobre, su Canale 5. Nel corso della puntata giungerà una bella notizia, ovvero un telegramma di Saul e Julieta, i quali comunicheranno di essere arrivati incolumi in Italia.

Donna Francisca, dopo aver appreso che Severo ha chiesto un prestito a Prudencio, inviterà Ortega a concedere il denaro a Santacruz, chiedendogli però in garanzia l'atto di proprietà delle sue terre.

Intanto alla Villa arriverà una falsa lettera di Roberto da Cuba, nella quale Sanchez si scuserà con l'amica per essere partito senza salutarla.

La Castaneda, convinta che la lettera sia autentica, si sentirà abbandonata dall'uomo. La giovane, infatti, non sarà affatto al corrente che si tratta dell'ennesima macchinazione della Montenegro.

Il Segreto, puntata del 16 ottobre: Antolina sostiene di essere stata ingannata da Alvaro

Anche durante la puntata della soap iberica attesa per domani 16 ottobre, Antolina continuerà a professarsi innocente, sostenendo che il referto medico redatto dal dottor Alvaro sia falso.

Infatti ricordiamo che, in base alla cartella clinica, la donna al momento dell'aborto era incinta da non più di 12 settimane, dunque non poteva trattarsi del figlio di Isaac. Quest'ultimo, ovviamente, continuerà a fare di tutto affinché la testimonianza di Juanote possa smascherare definitivamente la Ramos.

Nel frattempo Marcela cercherà di convincere Antolina ad essere sincera e a dire la verità.

La "perfida biondina" però non avrà alcun ripensamento e continuerà ad accusare Alvaro, sostenendo che l'abbia raggirata con la storia del finto certificato medico.

Ricordiamo che, oltre a seguire gli episodi de Il Segreto in televisione, ci si può connettere al portale Mediaset Play che consente di recuperare le puntate già andate in onda. Inoltre sono disponibili diverse clip che mostrano i momenti salienti dei vari appuntamenti.