Tre nuovi protagonisti della soap opera Una vita daranno avvio a delle numerose dinamiche nei prossimi appuntamenti italiani. Si tratta di Padre Telmo Martinez (Dani Tatay), Samuel Alday (Juan Gareda) e di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez). L’ex marito di Blanca Dicenta per ottenere i suoi loschi scopi, farà una gravissima accusa nei confronti del sacerdote, quando capirà che sta facendo di tutto per far fallire il suo piano.

La cugina di Celia se in un primo momento ammetterà di non ricordarsi per quale motivo si è risvegliata nuda accanto al parroco, in seguito sarà dello stesso parere del fratello di Diego. La figlia dei marchesi di Valmez comprometterà ulteriormente la posizione del prelato, ritenendo che si sia davvero approfittato di lei come sostiene Samuel. Telmo con l’aiuto di Ursula riuscirà a scoprire che il suo rivale ha teso una trappola a lui e Lucia.

Per la precisione nel capitolo numero 880, il sacerdote tramite un testimone verrà a conoscenza di aver ingerito un narcotizzante insieme alla Alvarado per mano dell’Alday.

L’Alday accusa il parroco, la Alvarado crede alla colpevolezza del Martinez

Nelle puntate che il pubblico italiano potrà vedere tra qualche settimana, Telmo quando apprenderà che Samuel è sul punto di portare all’altare Lucia, costringerà la stessa a seguirlo in una chiesa abbandonata.

Il parroco non appena si troverà da solo con la Alvarado, le farà sapere che lo strozzino Jimeno Batan nel segreto della confessione gli ha svelato le terribili intenzioni del minore degli Alday. La cugina di Celia verrà a conoscenza che il figliastro di Ursula vuole sposarla per mettere le mani nell’eredità dei suoi genitori. Lucia sotto shock per le parole pronunciate dal sacerdote, inizierà a nutrire dei dubbi sul suo promesso sposo, e deciderà di non fare ancora ritorno ad Acacias 38.

Al termine di un pomeriggio passato insieme, il Martinez e la Alvarado perderanno i sensi, precisamente dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua. Il parroco e la parente degli Alvarez Hermoso si risveglieranno senza vestiti sotto lo sguardo del priore Espineira e di Samuel.

Quest’ultimo approfitterà della situazione per mettere nei guai Telmo, visto che lo accuserà di aver violentato Lucia. La versione dell’Alday sembrerà essere vera, quando il priore troverà tra gli effetti personali del Martinez una fialetta contenente un potente sedativo.

A complicare la posizione del prelato ci penserà Alicia Villanueva, che metterà piede nel quartiere iberico e affermerà di essere una vecchia conoscenza del Martinez. Lucia, dopo aver ascoltato la nuova arrivata, che sosterrà che Telmo è un uomo cattivo poiché l’ha maltrattata, crederà che il parroco sia davvero colpevole, pur non riuscendo ad avere nessun ricordo del momento in cui si è ritrovata nello stesso letto con l’uomo.

Telmo scopre che lui e Lucia sono stati narcotizzati, Gutierrez muore

A questo punto senza pensarci due volte, la cugina di Celia si presenterà in canonica per rilasciare una testimonianza contro il sacerdote. Espineira per evitare che la notizia ai danni di Telmo venga diffusa in tutta la Spagna deciderà di mandarlo in una missione in Africa, ma dopo aver avuto un dialogo con il diretto interessato cambierà idea. Intanto Samuel convincerà la Alvarado a non denunciare alla polizia il Martinez, poiché sarà consapevole che la donna dopo la visita di un medico dovrà appurare di essere stata davvero violentata. Inoltre l’ex marito di Blanca inviterà Lucia a prendere le distanze da Telmo, e a fidarsi soltanto di lui. Successivamente il fratello di Diego stringerà un accordo con il priore Espineira, che sarà disposto a farlo convolare a nozze con Lucia, ma in cambio pretenderà di ricevere una parte dei soldi dei marchesi di Valmez.

Dall’altro canto, Telmo vorrà fare il possibile per proteggere la Alvarado dal malvagio Samuel. Il parroco riuscirà ad ottenere una pista per incastrare una volta per tutte il suo rivale, con la complicità di Ursula. Grazie all’ex governante il Martinez rintraccerà Gutierrez, colui che guidava la carrozza il giorno in cui Lucia è stata condotta nel monastero abbandonato. Il cocchiere sin da subito dirà al sacerdote che il minore degli Alday è stato accompagnato da lui nella chiesetta, qualche ora prima di giungere nello stesso luogo con Espineira. Telmo quindi non farà fatica a capire che a narcotizzare lui e Lucia è stato Samuel. Dopo aver riunito tutti i tasselli, il Martinez darà un appuntamento all’autista, ma purtroppo il giorno seguente lo ritroverà senza vita all’interno della sua carrozza.