Nella serie televisiva iberica Il Segreto non mancano mai momenti carichi di tensioni. Gli spoiler degli episodi che dovrebbero andare in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane, svelano che Matias Castaneda rischierà seriamente la vita, a causa di un attentato avvenuto durante le nozze di Fernando e Maria Elena. Mentre il Mesia rimarrà vedovo proprio il giorno più bello della sua vita, il marito di Marcela Del Molino riporterà dei gravi danni in un occhio.

Il nipote di Raimundo Ulloa per non poter perdere la vista si vedrà costretto ad affrontare un intervento d’urgenza: pur essendo stato messo al corrente dei rischi che potrebbe correre, ovvero quello di morire, il locandiere accetterà di farsi operare dal dottor Zabaleta.

Maria in condizioni disperate, il padre di Camelia ferito ad un occhio

Si preannunciano ricchi di avvenimenti tragici i nuovi appuntamenti italiani, in programma il prossimo mese.

Le anticipazioni dicono che nel bel mezzo del matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena Casado de Brey, accadrà qualcosa di terrificante. Lo scoppio di una bomba oltre a far passare a miglior vita quattro persone, compresa la novella sposa, farà finire in ospedale Matias e Maria. Le condizioni di salute della madre di Esperanza sin da subito appariranno disperate, poiché al momento della deflagrazione si trovava vicino alla defunta Maria Elena.

Il dottor Zabaleta infatti, dopo aver prestato soccorso dalla Castaneda desterà parecchia preoccupazione a Francisca, comunicandole che ci vorrà del tempo per sapere se le lesioni della sua figlioccia saranno insanabili. Ad un certo punto la figlia di Emilia e Alfonso costringerà il medico a darle dei sedativi, precisamente dopo aver avuto alcune convulsioni. La decisione del dottore non sarà presa per niente bene dalla Montenegro, da Raimundo e da Matias.

Quest’ultimo in particolar modo non si allontanerà quasi mai dalla sorella, finendo per mettere a repentaglio la sua salute. Il padre della piccola Camelia pur avendo riportato una grave ferita all'occhio destro, infatti prenderà la situazione alla leggera commettendo un grave errore.

Marcela apprende il grave stato di salute del marito, Matias sceglie di farsi operare

Il marito di Marcela sarà convinto di poter curare l’infezione coprendola con una benda.

Con il passare dei giorni il locandiere oltre ad avere dei giramenti di testa farà i conti con delle fitte all'occhio, ma nonostante ciò, non dirà nulla alla moglie per non farla preoccupare. La Del Molino non appena verrà a conoscenza dal medico che suo marito sta giocando con la sua salute, lo costringerà a farsi visitare dal dottor Zabaleta, nel momento in cui si accorgerà che ha la febbre abbastanza alta.

Il medico dopo aver analizzato la situazione clinica, spiazzerà Marcela dicendole che suo marito ha contratto una pericolosa infezione guaribile soltanto tramite un’operazione molto rischiosa. Il Castaneda quindi apprenderà che ci sono parecchie possibilità di andare incontro a delle conseguenze negative. In particolare Zabaleta farà sapere al nipote di Raimundo che se l’intervento non dovesse andare nel migliore dei modi potrà morire sotto i ferri, oppure perdere soltanto l’uso dell’occhio. Nonostante ciò, Matias con molto coraggio sceglierà di farsi operare dal dottore. Prima di andare incontro al suo destino, il locandiere chiederà ad Isaac e al nonno di prendersi cura di Marcela e di sua figlia Camelia qualora lui non dovesse sopravvivere.