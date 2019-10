Gli intrighi, i tradimenti, le storie d’amore, e i colpi di scena, continuano ad essere i temi principali della soap opera Una Vita. Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia tra qualche settimana, Samuel Alday (Juan Gareda) dopo aver messo il parroco Telmo Martinez (Dani Tatay) nei guai accusandolo di aver fatto addormentare Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) per abusare di lei, prenderà di mira Ursula Dicenta (Montse Alcoverro).

Intanto, la cugina di Celia dopo non aver creduto che il sacerdote sia stato capace di tale follia, inizierà a dubitare a causa della testimonianza di una donna chiamata Alicia, che affermerà di essersi trovata nella sua stessa situazione in passato. Samuel approfitterà dell’assenza del prelato da Acacias 38, per far sparire definitivamente la madre di Blanca. Per raggiungere il suo obiettivo il fratello di Diego si servirà della complicità di Cesareo (Cesar Vea). Il vigilante con una terribile minaccia inviterà l’ex istruttrice a sparire dal quartiere iberico al più presto possibile.

Telmo accusato di violenza, gli abitanti di Acacias 38 contro la Dicenta

Nei nuovi appuntamenti italiani, Samuel farà il possibile per togliersi di mezzo l’ex suocera Ursula Dicenta. Tutto inizierà quando il minore degli Alday accuserà Telmo di aver violentato Lucia. Quest’ultima non riuscendo a ricordarsi nulla della notte trascorsa in compagnia del sacerdote in una chiesa abbandonata per aver assunto un sonnifero, non saprà a chi credere.

Successivamente il Martinez verrà rinchiuso in un monastero in attesa di sapere quale sarà la decisione del priore Espineira, visto che dovrà certificare la sua colpevolezza. La Dicenta quindi a causa dell’allontanamento di Telmo, si ritroverà di nuovo da sola. Nonostante ciò, l’ex istruttrice rimarrà in canonica pur non svolgendo nessun lavoro. Purtroppo Ursula si vedrà costretta a fare i conti con l’ira degli abitanti di Acacias 38.

Cesareo infatti, verrà invitato dai vicini ad ordinare alla Dicenta di abbandonare il paese. In un primo momento il vigilante notturno non si adeguerà alla volontà dei residenti capitanati da Susana, mentre quando sarà Samuel a fargli la richiesta cambierà idea.

Cesareo minaccia Ursula, il piano di Samuel rischia di fallire

Ebbene sì in cambio di denaro, Cesareo prometterà al minore degli Alday che tra pochi giorni non avrà nessuna traccia della sua ex suocera.

A questo punto il vigilante si presenterà in canonica e con un modo di fare abbastanza minaccioso ordinerà ad Ursula di lasciare il quartiere iberico, se non vorrà che Samuel o qualche altro uomo più pericoloso la faccia sparire in modo definitivo. La Dicenta terrorizzata dall'idea che Telmo a breve verrà sostituito da un altro sacerdote, non avrà altra scelta che preparare le valigie, ed entrerà in crisi nel pensare che presto tornerà a chiedere l’elemosina.

Gli spoiler anticipano che un inaspettato colpo di scena non preso in considerazione, sfortunatamente farà fallire il piano di Samuel. Il promesso sposo di Lucia infatti dovrà guardarsi le spalle, ma non dalla sua ex suocera Ursula.