Duro colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto. Gli spoiler degli appuntamenti in programma in Italia molto probabilmente a novembre 2019, rivelano che Elsa Laguna (Alejandra Meco) dopo aver subito le peggiori delle torture in prigione per colpa di Antolina Ramos (Maria Lima) farà un gesto clamoroso. La giovane proprio quando non avrà più la sua rivale tra i piedi, poiché sparirà da Puente Viejo a seguito di una minaccia di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) farà rimanere il carpentiere esterrefatto.

Nel capitolo numero 2.077, Elsa dopo aver appreso dal medico di avere poco tempo da vivere a causa di una grave malattia, dirà al suo amato di essere determinata a lasciarlo, senza dargli nessuna spiegazione. Il falegname inizialmente non riuscirà a capire ciò che ha intenzione di fare la sua dolce metà, ma quando la vedrà con le valigie pronte per abbandonare la sua casa, capirà che non si tratta affatto di uno scherzo.

La Laguna ha una grave malattia, Antolina ricattata dal marito

Nei prossimi episodi italiani, la fuga di Antolina consentirà ad Isaac ed Elsa di vivere finalmente il loro amore. Purtroppo l’ex ancella dopo aver dato l’impressione di essere sparita dalle vite del Guerrero e della Laguna, per essere stata smascherata da Alvaro e Juanote, rimetterà piede a Puente Viejo. La Ramos quando la sua rivale in amore e suo marito inizieranno a convivere, darà inizio alla sua vendetta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Elsa finirà in prigione con l’accusa di essersi gettata tra le braccia di un uomo sposato. Sin da subito la sorella del defunto Jesus farà i conti con la pericolosa detenuta Rufina, che su ordine di Antolina la maltratterà fino a ridurla in un pessimo stato di salute. Per fortuna Elsa verrà soccorsa dal dottor Zabaleta, che le comunicherà di avere una malattia gravissima che potrebbe farla passare a miglior vita da un momento all'altro.

Intanto, Isaac non essendo stato messo al corrente delle critiche condizioni della sua amata, affronterà ancora una volta la moglie per costringerla a lasciare in pace Elsa per sempre. Il carpentiere sapendo che l’unico modo per convincere Antolina a ritirare la denuncia contro la Laguna è quello di ricattarla, la metterà alle strette dicendole di essere disposto a trovare delle prove per dimostrare che è l’assassina di Jesus.

Elsa lascia Isaac, i dubbi di Consuelo

La Ramos pur ricordandosi perfettamente che a porre fine all'esistenza del fratello di Elsa è stato suo marito, terrorizzata dalle sue cattive intenzioni, farà liberare la Laguna e sparirà per l’ennesima volta da Puente Viejo. A questo punto il migliore amico di Matias sarà finalmente sereno, poiché sarà certo che la Ramos non tornerà ad infastidire lui ed Elsa.

Proprio nel momento in cui sembrerà andare tutto per il verso giusto, ci sarà un nuovo imprevisto. La Laguna dopo essere tornata a condividere lo stesso tetto con Isaac, lo spiazzerà rivelandogli di non voler più stare al suo fianco. Elsa prenderà questa drastica decisione, per non far soffrire il carpentiere quando lei morirà. La scelta della rivale di Antolina farà rimanere senza parole anche Consuelo, che non riuscirà a capire per quale motivo la giovane abbia agito in tale maniera proprio adesso. Nonostante ciò, la Laguna rimarrà ferma nella sua posizione, sostenendo di avere la situazione sotto controllo.