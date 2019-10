Mentre sul web non si parla d'altro del riavvicinamento che ci sarebbe stato tra lui e Antonella Fiordelisi a Milano, Francesco Chiofalo si è reso protagonista di un gesto poco carino sui social network. Per replicare ad una persona che ha realizzato un video ironico sulla sua situazione sentimentale, il romano ha usato parole offensive, che sono andate a toccare soprattutto l'aspetto fisico della controparte.

Francesco la insulta sui social: la ragazza non ci sta e ribatte

Un video che aveva lo scopo di far divertire, è diventato la causa scatenante di un serrato botta e risposta tra chi l'ha realizzato e la persona alla quale era rivolto. Nelle scorse ore, infatti, su Instagram è andata in scena una lite a distanza tra Francesco Chiofalo e una ragazza che l'ha bonariamente preso in giro per le vicissitudini sentimentali che ha dovuto affrontare di recente.

Dopo aver visto le immagini in questione, "Lenticchio" ha deciso di replicare con tono piccato a colei che, a suo parere, ha sbagliato a prenderlo di mira con battute e frasi ironiche. "Avrai al massimo 20 visualizzazioni, ma cosa sono queste smanie di protagonismo? Ma vai a lavorare", ha tuonato il romano prima di spostare la sua attenzione sull'aspetto fisico della "rivale".

"Sei di una bruttezza unica.

Dovrebbero dare l'Oscar al tuo fidanzato se davvero sta con te. Ti puzza l'alito, si vede", ha aggiunto l'ex volto di Temptation Island nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

"Ti do anche un consiglio: sei grassa, hai il doppio mento, devi fare una dieta. Non fare video così, che sei un cattivo esempio", ha concluso Francesco.

Nessun ritorno di fiamma tra Chiofalo e Fiordelisi

Oltre ad insultare una ragazza su Instagram (che ha replicato dicendosi fiera di quello che è), Francesco Chiofalo è finito al centro del gossip per un presunto riavvicinamento all'ex fidanzata.

Complice un evento a Milano al quale hanno partecipato sia il romano che Antonella Fiordelisi, in tanti hanno pensato che tra loro stesse tornando il sereno dopo mesi di gelo.

In realtà, come hanno spiegato entrambi gli ex protagonisti di Temptation Island, l'incontro che è avvenuto l'altra sera è stato puramente per questioni di lavoro: la napoletana, infatti, continua a mostrarsi piuttosto scettica sulla seconda possibilità che "Lenticchio" le sta chiedendo da settimane.

Sebbene il personal trainer abbia anche chiesto l'aiuto dei followers, lanciando l'hastag "Perdona Francesco", sembra che la situazione non sia mutata di una virgola: la giovane prosegue dritta per la sua strada, nonostante l'ex le stia tentando tutte pur di farsi perdonare un tradimento.