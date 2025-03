Il Leone è all'ultimo posto in classifica secondo le previsioni dell'oroscopo del 9 marzo. L'Acquario, invece, farebbe bene a essere meno orgoglioso.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: cercate di essere un po' meno impazienti e di dare tempo al tempo. Ci sono delle belle novità in arrivo per voi, ma adesso è tempo di rimboccarsi le maniche.

11° Acquario: secondo le previsioni dell'Oroscopo del 9 marzo, i nati sotto questo segno farebbero bene a mettere da parte l'orgoglio se ci tengono davvero a preservare un rapporto.

10° Toro: nei rapporti di coppia potrebbe esserci qualche risentimento.

Non siate troppo possessivi e gelosi, altrimenti rischierete di sortire l'effetto contrario. Momento un po' burrascoso per le relazioni di lunga data.

9° Pesci: se non siete ancora pronti a mettervi in gioco in amore, non abbiate fretta. Ricordate che per ogni cosa c'è un suo tempo, quindi, non bruciate le tappe a tutti i costi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del 9 marzo vi invitano a essere un po' più lungimiranti. Non guardate solamente al presente, ma allargate i vostri orizzonti in modo da aprirvi a nuove opportunità.

7° Sagittario: le stelle vi invitano a essere più propositivi. Non siate troppo rigidi e, soprattutto, apritevi con le persone a voi care.

Se vi turba qualcosa, non chiudetevi in voi stessi.

6° Cancro: giornata molto favorevole per quanto riguarda le coppie. Nell'aria si respira un clima sereno che vi permetterà di portare a termine un obiettivo importante. Nel lavoro dovete fare delle valutazioni.

5° Bilancia: oggi vi sentite un po' giù di corda e la cosa potrebbe causare qualche malumore.

Non siate troppo polemici e cercate di mettere da parte il risentimento per qualcosa accaduto molto tempo fa.

Oroscopo segni fortunati del 9 marzo

4° in classifica Ariete: ultimamente siete stati un po' pensierosi, ma non temete, presto tutto ritornerà al suo posto. Abbiate pazienza e non affrettate le cose, soprattutto in ambito sentimentale.

3° Vergine: cambiamenti interessanti sul fronte dei rapporti interpersonali. Adesso è giunto il momento di fare qualche interessante valutazione, specie per quanto riguarda le amicizie, liberatevi di tutte le relazioni tossiche.

2° Gemelli: le stelle sono dalla vostra parte per quanto riguarda i rapporti sentimentali e l'amore in generale. Nel lavoro fareste bene a farvi valere, in quanto questo è un momento in cui siete particolarmente carismatici.

1° Scorpione: prendere le giuste distanze da un problema vi aiuterà a guardarlo sotto un punto di vista totalmente differente. Questo è un momento ricco di occasioni e di cambiamenti. Accogliete tutto ciò che di positivo vi capiterà.