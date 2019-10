Il prossimo lunedì 14 ottobre andrà in onda in prima serata su Canale 5 l'ultima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip, il Reality Show di Mediaset condotto dalla romana Alessia Marcuzzi. Tra le coppie partecipanti, una di quelle che ha fatto molto discutere è quella formata da Pago e Serena. I due nel corso delle ultime settimane sono stati messi a dura prova. In particolare, a far discutere maggiormente è stata l'ex tronista di Uomini e Donne che si è lasciata molto andare con il single Alessandro.

La settimana prossima verrà trasmessa la seconda parte dell'acceso falò di confronto finale tra i due sardi. Un post di Gabriele Parpiglia sembra preannunciare la rottura della coppia.

Gabriele Parpiglia con un post su Instagram lascia intendere ad una rottura della coppia

A dare un importante indizio sulla rottura della coppia è stato Gabriele Parpiglia. Quest'ultimo, in queste ore, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha lasciato intendere che tra l'ex tronista sarda e il suo fidanzato si è arrivati ad una rottura definitiva durante il falò finale.

Nel dettaglio, il post di Parpiglia dice che chiunque, dopo aver assistito al percorso della coppia, si sarebbe immedesimato in alcune parole o situazioni da loro raccontate. Ha inoltre aggiunto: 'E credo che delle volte chi lascia soffra di più'. Proprio quest'ultima frase ha lasciato intendere ai fan della coppia che tra i due si sia ormai arrivati al capolinea.

Anticipazioni 6^ puntata Temptation Island Vip

Al momento, riguardo alla rottura dei due sardi non si sa ancora nulla e la verità arriverà con la sesta ed ultima puntata di Temptation Island Vip del 14 ottobre, in cui ci sarà la seconda parte del loro falò di confronto.

Sempre secondo le ultime anticipazioni dell'ultima puntata della seconda edizione del viaggio dei sentimenti, vedremo il viaggio da sogno delle altre due coppie e i loro rispettivi falò di confronto finali. Come si concluderà il viaggio in Sardegna di Gabriele Pippo e Silvia e quello di Alex Belli e Delia? Non ci resta che aspettare il prossimo lunedì per scoprirlo. L'unica cosa che possiamo dire al momento è che mentre per Alex e Delia c'è speranza di uscire insieme dal reality di Mediaset, chi ha molti problemi è il figlio di Pippo Franco e la sua ragazza.

I due dovrebbero quasi sicuramente essere destinati all'addio però almeno da quanto detto da Alessia Marcuzzi, ci saranno:'Innumerevoli colpi di scena'. La sesta puntata andrà in onda come già detto lunedì alle ore 21:30 su Canale 5. Però per chi non avesse la possibilità di seguirlo in tv, esiste anche la possibilità di vederla in streaming sempre sul canale di Mediaset Play che carica le puntate intere del reality show condotto dalla Marcuzzi e le clip dei momenti più importanti dei protagonisti.