Si chiude questa sera la prima stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, la serie televisiva con protagonista Vanessa Scalera che nel corso di queste settimane ha ottenuto dei risultati d'ascolto a dir poco sorprendenti in prime time. I numerosi fan che hanno seguito la fiction, però, adesso si chiedono cosa succederà a quale sarà il futuro di Imma Tataranni: ci sarà la seconda stagione oppure tutto terminerà questa sera?

A fare un po' di chiarezza è stato l'attore Massimiliano Gallo, il quale in una recente intervista ha lasciato intendere che ci saranno i nuovi episodi di questa fortunata serie.

Le prime dichiarazioni su Imma Tataranni 2

Nel dettaglio, infatti, gli ascolti della prima stagione di Imma Tataranni sono stati molto positivi nel corso di queste settimane di messa in onda. La fiction, infatti, ha registrato una media di circa 5 milioni di fedelissimi spettatori pari ad uno share che ha superato la soglia del 22% con picchi che sono arrivati a toccare anche il 30% in prime time.

Numeri decisamente importanti dato il periodo di crisi che c'è per la tv generalista e per i nuovi titoli di fiction e programma.

Ecco perché difficilmente la Rai si lascerà scappare questo titolo di successo che ha regalato alla rete ammiraglia un personaggio che nel giro di poco tempo è diventato già molto amato dal pubblico. E così si pensa alla seconda stagione di Imma Tataranni, così come ha confermato l'attore Massimiliano Gallo, che nella fiction veste i panni del marito del sostituto procuratore.

Intervistato a Vieni da me, Gallo ha confessato che stanno già pensando alla seconda serie di questa fiction e quindi ha lasciato intendere che ci saranno i nuovi episodi. Tuttavia, al momento, sembrerebbe ancora presto dire quando gli attori di Imma Tataranni torneranno sul set della fiction. Massimiliano Gallo, però, nel corso dell'intervista, ha ammesso che gli piacerebbe poter tornare a lavorare con la Scalera al più presto e chissà che le riprese non partano già entro la fine di questo 2019.

Gli spoiler dell'ultima puntata: don Mariano viene ucciso

In attesa di scoprire quali saranno le novità e i colpi di scena che vedremo nel corso dei prossimi episodi della fiction, le anticipazioni sulla puntata finale in onda questa sera su Rai 1 rivelano che per Imma ci saranno diversi casi da affrontare. Il primo avrà a che fare proprio con il suo amato Pietro, il quale verrà colto da un malore dovuto ad un'intossicazione alimentare e verrà trasportato con urgenza in ospedale.

Il secondo caso, invece, avrà a che fare con don Mariano, il prete che combatte la criminalità, il quale verrà ritrovato senza vita.