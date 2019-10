Torna lo spazio dedicato a Beautiful, la soap opera scritta da Brad Bell vista in oltre 100 paesi nel mondo. Gli spoiler delle puntate che i telespettatori assisteranno a novembre negli Usa, raccontano che Steffy Forrester aiuterà Thomas nella sua lotta contro le Logan. Se il padre di Douglas vorrà separare Brooke da Ridge, sua sorella deciderà di fare guerra contro Hope, responsabile del suo allontanamento da Beth.

Beautiful: Hope e Steffy ai ferri corti

Nuova faida tra i Forrester e le Logan, che inizierà nel corso delle prossime settimane di programmazione dello sceneggiato. Le anticipazioni di Beautiful, in onda nel mese di novembre sulla Cbs, rivelano che Steffy e Thomas si alleeranno per distruggere Hope e Brooke. In particolare, la madre di Kelly si metterà dalla parte del fratello, quando scoprirà che Hope (Annika Noelle) ha intenzione di togliergli la custodia di Douglas con la complicità di sua madre.

Inoltre la giovane sarà particolarmente arrabbiata con la rivale per averla privata dell'amore di Beth, che lei aveva inconsapevolmente adottato. Gli spoiler indicano che tra le due rivali ci sarà un forte litigio, quando la Logan scoprirà che Liam (Scott Clifton) si è scambiato alcuni messaggi con l'ex moglie. Lo Spencer, infatti, prometterà a quest'ultima di continuarle a farle vedere la piccola Beth, per tentare di mitigare il dolore che prova per la sua separazione.

La Forrester alleata di Thomas contro le Logan

Stando alle trame americane di Beautiful si evince che i Forrester saranno sempre più decisi a riprendersi quello che hanno perso a causa delle Logan. Hope, infatti, non avrà nessuna intenzione di lasciare che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) trascorra del tempo con la sua figlioletta, sebbene sappia di procurarle un dolore immenso. Per questo motivo, la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) chiederà a Liam di mettere le cose in chiaro con l'ex moglie.

Sarà proprio durante uno scontro, che la figlia di Brooke confesserà alla rivale di essere pronta a tutto pur di togliere la custodia di Douglas a Thomas (Matthew Atkinson).

Una decisione che manderà su tutte le furie la sorellastra, che cercherà un modo affinché suo nipote non finisca con la madre di Beth. Per tutti questi motivi, la Forrester correrà ad informare il fratello delle intenzioni dell'ex moglie.

In questo frangente, entrambi uniranno le forze contro le Logan, nonostante i vecchi dissidi causati dallo scambio delle culle. Una nuova story-line che si annuncia ricca di colpi di scena che i telespettatori di Canale 5 vedranno tra diversi mesi a causa della differenza di emissione con gli Stati Uniti.