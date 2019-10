Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la fiction Imma Tataranni con protagonista la bravissima Vanessa Scalera, attrice protagonista di questa stagione televisiva. Domenica 27 ottobre si concluderà la prima stagione della serie televisiva che, in queste settimane, ha appassionato milioni di spettatori: finalmente tutti i nodi che si sono intrecciati nel corso di queste settimane verranno finalmente al pettine.

Possiamo svelarvi, però, che ci sarà un episodio a dir poco triste che lascerà senza parole il sostituto procuratore.

Imma Tataranni, le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sull'ultima puntata di Imma Tataranni che vedremo in onda questa domenica 27 ottobre su Rai 1 in prime time, rivelano che il sostituto procuratore rimarrà a dir poco sconcertato nel momento in cui dovrà fare i conti con una spiacevolissima notizia.

La donna, infatti, aveva fissato un appuntamento con Don Mariani, il prete che da sempre è stato in prima linea contro ogni forma di criminalità. All'ultimo momento, però, Imma è stata costretta ad annullare l'impegno che aveva preso con il prete, a causa di un malore che ha colpito il suo amato Pietro e che l'ha portata a correre subito in ospedale.

L'uomo, infatti, si è svegliato in preda ad una fortissima intossicazione alimentare ed è stato portato via in ambulanza, con urgenza, per essere ricoverato in ospedale e sottoposto a tutti gli accertamenti medici.

Gli spoiler del finale di stagione di Imma Tataranni rivelano che, per stare vicina a Pietro, Imma ha 'dato buca' a don Mariani ma mai avrebbe immaginato che di lì a poco il prete sarebbe stato ucciso.

In questa sesta puntata della fiction, infatti, scopriremo che il prete contro la criminalità verrà brutalmente assassinato. Per Imma sarà un colpo durissimo ma a questo punto vuole che venga fatta chiarezza sul responsabile.

Come se non bastasse vedremo che Imma raccoglierà anche degli strani indizi che la porteranno ad avere dei seri dubbi sulla vera identità di suo padre.

I fan sperano nella seconda serie di Imma Tataranni

Insomma un finale decisamente ricco di pathos e colpi di scena per questa fiction che ha saputo conquistare il gradimento del pubblico della rete ammiraglia. Ma quale sarà il futuro della serie televisiva?

Al momento, da parte della Rai, non sono arrivate ancora notizie ufficiali su quello che sarà il futuro di questa serie anche se gli ascolti decisamente molto positivi fanno ben sperare per la seconda stagione.

Con una media di ben cinque milioni di telespettatori e uno share che ha superato in diverse occasioni la soglia del 22%, la fiction punta ad essere uno dei 'cavalli di battaglia' della programmazione Rai delle prossime annate televisive.

Anche il marito di Imma Tataranni, l'attore Massimiliano Gallo, intervistato nel programma 'Vieni da me', ha lasciato intendere che ci sono delle ottime possibilità di vedere in onda un secondo capitolo della fiction e si è augurato che le riprese possano cominciare al più presto.