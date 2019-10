Si è consumato in un salotto televisivo l'ultimo chiarimento tra i due membri della ormai ex coppia formata da Serena Enardu e Pacifico Settembre, in arte Pago: davanti alle telecamere di Uomini e Donne, l'ex tronista ed il cantautore hanno messo in luce le proprie ragioni, confermando la rottura avvenuta al falò di Temptation Island Vip. Dopo il dialogo con il suo ex fidanzato, Serena è tornata sui social per chiarire la sua posizione visto che nei giorni successivi alla fine del reality era stata fortemente criticata per l'atteggiamento avuto all'interno del villaggio con il tentatore Alessandro.

Serena: 'Pago? Dire volere bene è riduttivo'

''Non auguro a nessuno di passare quello che sto passando io e che sto ancora passando'', ha affermato Serena scrivendo una Storia su Instagram con l'intento di mettere a tacere i tanti che si sono accaniti contro di lei. Dopo aver chiarito di aver ricevuto dei messaggi in cui alcuni fan si sono ravveduti sui giudizi espressi contro di lei e riguardanti il suo comportamento durante il reality, la Enardu ha confessato che la sua posizione non è affatto facile e, secondo lei, prima di giudicare si dovrebbe provare ad immedesimarsi nei panni altrui.

''C'è sofferenza a separarsi da una persona alla quale si vuole bene, e dir voler bene è riduttivo'', ha affermato Serena la quale ha aggiunto che 'dire di voler solo bene' a Pago tutt'oggi per lei non è per nulla facile. Serena stessa, infatti, ha ammesso di seguire un percorso terapeutico con una psicologa per poter affrontare e superare al meglio questo difficile momento della sua vita.

La Enardu contro gli haters e le critiche

Non è tutto: Serena, infatti, ha voluto dedicare un momento anche a tutti coloro che non si sono risparmiati in critiche nei suoi riguardi.

''Questo è il mondo che è fatto di persone che non ragionano, che scaricano e vomitano la loro rabbia addosso ad altri'', ha sottolineato l'ex tronista, che non ha negato di aver sofferto a causa di alcuni messaggi fin troppo aspri nei suoi confronti. Nonostante ciò, Serena non ha mai oscurato i commenti negativi sotto i suoi post, lasciando libertà di espressione a chiunque.

Serena ha voluto lanciare un messaggio a tutti gli haters.

''Quello che è successo a me è successo a una donna di una certa età- ha dichiarato la Enardu- e a un certo punto riesco a farmi anche una risata di questo'', ma potrebbe non essere così per le ragazze più giovani. L'ex tronista, mettendo in chiaro la sua posizione, ha messo in evidenza che alcune ragazzine più deboli di fronte a commenti tanto negativi potrebbero arrivare ad atti estremi. La donna spera che le malelingue siano messe a tacere una volta per tutte per poter essere libera di andare avanti con la sua vita.