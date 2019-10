Sono settimane che sui social network si rincorrono le voci su un possibile allontanamento tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. A differenza di molti "colleghi" di Uomini e Donne, però, i ragazzi in questione sono sempre stati ben attenti a non dare in pasto il loro privato ai curiosi, trincerandosi spesso dietro ad un "no comment" piuttosto che rendere pubblici i loro problemi. Stando allo sfogo che ha avuto romana su Instagram qualche ora fa, però, i Gossip su una presunta crisi in corso tra lei e il fidanzato sembrerebbero confermati.

Irene si sfoga su IG: 'Provo schifo e ribrezzo'

Dopo giorni di silenzio, un'amata ex protagonista di Uomini e donne ha deciso di esporsi per provare a fare chiarezza sui tanti gossip che stanno circolando di recente sulla sua vita privata. Stiamo parlando di Irene Capuano, la ragazza che è stata scelta da Luigi Mastroianni a febbraio scorso, e che oggi si trova a dover fare i conti con una presunta crisi di coppia.

Sul profilo Instagram della giovane, infatti, nelle scorse ore è stato pubblicato uno sfogo rivolto soprattutto a quelle persone che da tempo la pressano affinché racconti la verità su come stanno le cose con il compagno.

"Sono arrivata al punto di smettere di condividere la mia quotidianità per colpa della gente schifosa che esiste", ha esordito la romana, prima di confessare di aver bloccato tantissime persone sui social in questo periodo.

"Gente che arriva a minacciare la mia famiglia, le mie amiche e chi ho accanto,. Provo schifo, ribrezzo e rifiuto", ha aggiunto l'ex corteggiatrice nel post che tutti i siti di gossip stanno riportando.

Dopo aver preso le distanze da un'altra coppia che ultimamente è sulla bocca di tutti (Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi), Irene ha spostato la sua attenzione sulle dinamiche che stanno intercorrendo in queste settimane tra lei e il fidanzato, partito senza di lei per un viaggio dall'altra parte del mondo.

La Capuano potrebbe aver confermato la crisi con Luigi

"Non abbiamo mai dato e non daremo mai in pasto la nostra storia a dei leoni come voi", ha continuato Irene prima di rendere pubblica l'attuale situazione personale che sta vivendo.

"Come capita a tutte le persone, anche per noi ci sono momenti no e momenti sì", si è limitata a dire la Capuano in merito alla crisi che si dice stia affrontando con Mastroianni da qualche settimana a questa parte.

Insomma, l'ex volto di Uomini e Donne non ha voluto chiarire in modo definitivo come stanno davvero le cose tra lei e Luigi. I fan, infatti, per il momento sanno solo che tra i due ragazzi c'è qualcosa che non va, ma nulla di talmente grave da lasciar pensare ad un'imminente rottura.