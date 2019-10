Gli ascolti tv del giorno sabato 5 ottobre sono stati da poco resi noti, sia relativamente alle trasmissioni della prima serata, sia riguardo alle altre fasce orarie della giornata.

In prima serata le reti Rai hanno avuto la meglio, grazie soprattutto ad 'Ulisse - Il piacere della scoperta' presentato dal celebre divulgatore Alberto Angela. Anche se lo share è risultato praticamente pari ad Amici Celebrities, 'Ulisse' è stato guardato da 3,82 milioni di telespettatori, mentre Amici Celebrities da 3,27 milioni di persone.

Nel pomeriggio, invece, la maggior parte del pubblico si è concentrato su Canale 5 per le soap e per il tradizionale appuntamento con Silvia Toffanin.

Alberto Angela supera di poco Maria De Filippi: ascolti tv al 19,7% di share

Ancora una volta, Rai 1 è riuscita ad asfaltare la concorrenza del biscione. Alberto Angela ha illustrato la vita dell'intramontabile Maria Antonietta d'Asburgo Lorena, regina di Francia e arciduchessa d'Austria, raccontando anche gli ultimi splendori della reggia di Versailles. Questa avvincente puntata ha catturato l'attenzione di 3,82 milioni di telespettatori con share pari al 19,7%.

Medesimo share anche per Canale 5 con il terzo appuntamento del talent show dedicato ai vip italiani, 'Amici Celebrities'. A fare la differenza è stato il numero assoluto di telespettatori. Infatti, a seguire la trasmissione di Maria De Filippi sono stati circa 3,27 milioni. C'è da evidenziare che gli indici auditel sono influenzati soprattutto dalla durata del programma.

Questo, però, dovrebbe essere stato l'ultimo sabato in cui la De Filippi e Angela si son scontrati in prime time: infatti la quarta puntata di Amici andrà in onda mercoledì 9 ottobre.

Indici auditel delle altre reti

Riguardo alle altre reti Rai, c'è da dire che Rai 2 ha trasmesso 'NCIS' seguito da 1,35 milioni di persone (share del 6.2%) mentre 'Le ragazze' in onda nel prime time di Rai 3 è stato visto da 949 mila spettatori (share del 4.9%).

Mediaset, ha mandato in onda 'Don Camillo e l'Onorevole Peppone' su Rete 4 ed ha raccolto davanti agli schermi circa 947 mila telespettatori. Numeri discreti per Italia 1 che con 'Cattivissimo me' ha intrattenuto poco più di 1,16 milioni di persone (share pari al 5.6%).

Nel daytime 'comandano' Silvia Toffanin e le soap di Canale 5

Infine, per quanto concerne il day time pomeridiano, la Mediaset è riuscita battere la Rai grazie a 'Verissimo' e alle tre soap. Silvia Toffanin, con il suo celebre rotocalco, ha catturato l'interesse di 2,28 milioni di utenti (share del 20.5%). Una Vita e Beautiful hanno incassato uno share superiore al 15% mentre Il Segreto ha dominato la scena con i suoi 2,43 milioni di fedeli seguaci e uno share pari al 19.4%.

Irraggiungibile invece Rai 1 con il game show del preserale 'L'Eredità' che ha attirato l'attenzione di 3,56 milioni di persone facendole divertire soprattutto con il gioco finale 'La Ghigliottina'. Per quanto riguarda 'Caduta Libera' di Canale 5, Gerry Scotti si è dovuto 'accontentare' di 2,99 milioni di spettatori.