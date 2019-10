La terza puntata di Amici Celebrities andata in onda ieri 5 ottobre, ha visto nuovamente personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport cimentarsi in diverse prove di ballo e canto, come sempre giudicati dalla giuria composta da Platinette, Giuliano Peparini e Ornella Vanoni. Molte le emozioni che hanno caratterizzato la puntata e che ha visto al termine delle due manche, l'eliminazione di Ciro Ferrara e di Raniero Monaco di Lapio.

Poco prima di congedare i telespettatori inoltre, Maria De Filippi ha annunciato l'abbandono della conduzione di Amici Celebrities, dando di fatto il benvenuto a Michelle Hunziker che guiderà il programma da mercoledì 9 ottobre e sino alla puntata finale.

Amici, dal 9 ottobre la conduzione passa alla Hunziker

Un passaggio di testimone già annunciato ampiamente sui social da diverse settimane e che, come previsto, vedrà l'arrivo di Michelle dal prossimo appuntamento che, come rivelato, non sarà più di sabato ma di mercoledì.

La Hunziker quindi, terminata l'esperienza a Striscia la notizia, arriverà ad Amici Celebrities, pronta a prendere il posto di Maria De Filippi che lascia la conduzione, a causa degli impegni con la nuova stagione di 'Tu si que Vales' che riprende tra poco su Canale 5.

Ciro e Raniero sono gli eliminati del 5 ottobre

Nella puntata di ieri 5 ottobre, i fan del Talent di Maria De Filippi hanno assistito a numerose prove di ballo e canto e che hanno dimostrato i notevoli progressi dei concorrenti Vip in gioco.

Tra gli ospiti, Al Bano, Giulia Michelini, Benji e Fede e Stash, mentre la puntata ha visto l'assenza del coach dei blu Alberto Urso, sostituito temporaneamente da Annalisa, in quanto impegnato in un concerto a Milano. Da quanto si apprende, il tenore è pronto a riprendere il posto già nella prossima puntata di mercoledì 9 ottobre, dove mancheranno invece Ciro Ferrara e Raniero Monaco di Lapio eliminati al termine delle due manche di ieri.

La squadra blu quindi, d'ora in avanti, fare a meno di un cantante, mentre i blu dovranno rinunciare ad un ballerino. Non sono mancate le sorprese per alcuni dei concorrenti e che hanno emozionato non solo i protagonisti, ma anche i telespettatori. A sorpresa in studio, è giunto il papà di Ciro, mentre la piccola Martina ha regalato una grande emozione alla mamma Laura Torrisi. Emozioni che hanno tenuto incollati 3.271.000 spettatori, per uno share del 19,7%, pronti a seguire con attenzione le perfomance dei concorrenti in gara.

Dopo l'abbandono di Ciro e Raniero, le due squadre rimangono con tre elementi ciascuno, pronti di nuovo a darsi battaglia per aggiudicarsi la vittoria finale.

Archiviata la terza puntata, si sta già lavorando per il nuovo appuntamento di Amici Celebrities che, come anticipato, verrà trasmesso mercoledì 9 ottobre, in prima serata su Canale 5, dove vedremo all'opera la nuova conduttrice Michelle Hunziker.