Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera Tempesta d'amore che vedremo in onda a partire dal 28 ottobre e fino al prossimo 2 novembre. Nuovi appuntamenti che si preannunciano decisamente ricchi di colpi di scena, durante i quali vedremo che Christoph e Eva torneranno finalmente a casa ed appariranno completamente diversi rispetto al momento della loro partenza.

Tempesta d'amore, le anticipazioni al 2 novembre: Christoph e Eva tornano a casa

E poi, ancora, vedremo che Jessica vuole dimostrare a tutti di essere cambiata e soprattutto di essere maturata e quindi di essere in grado di assumersi tutte le responsabilità.

Per farlo, però, la donna dovrà prima riprendere in mano completamente le redini della sua vita. Riuscirà a portare a termine la sua missione?

In questi nuovi episodi della soap opera di Rete 4 vedremo che i riflettori saranno ben puntati anche sulla ricerca di Eva e Christoph. Denise, Joshua e Robert si mettono alla ricerca dei due prima che possa essere troppo tardi. Gli spoiler della prossima settimana di Tempesta d'amore rivelano che ormai Eva e Christoph si trovano allo stremo delle loro forze.

I due non ce la fanno più a resistere ma sarà proprio in quel momento che sentiranno delle voci: i soccorsi sono finalmente arrivati.

Fortunatamente, infatti, vedremo che i due verranno salvati e potranno finalmente far ritorno al Fursthenhof: rispetto a quanto sono partiti, però, noteremo che la coppia è completamente cambiata. In questo contesto, vedremo che Boris e Denise sono molto preoccupati per le sorti del padre, il quale sembra essere ancora sotto choc per l'esperienza che ha vissuto. Peccato, però, che Annabelle non si fa alcun tipo di problema: l'albergatore al più presto si riprenderà.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Il nuovo piano diabolico di Annabelle

Gli spoiler di Tempesta d'amore dal 28 ottobre fino al 2 novembre, inoltre, rivelano che Andrè si offre di accompagnare Tina in aeroporto con l'auto di Michael. Quello che a tutti gli effetti sembra essere un gesto gentile e cortese, in realtà nasconde una brutta sorpresa.

Intanto, Christoph decide di dare una svolta alla sua vita e di tornare a praticare dei vecchi hobby, mettendo da parte il mondo degli affari.

In particolar modo, vedremo che l'uomo comunicherà alle sue figlie di non avere più alcun tipo di interesse verso l'albergo e che intende vendere le proprie azioni dell'hotel.

Ovviamente, Annabelle si metterà subito in azione per fare in modo che possa essere lei a gestire le azioni di Christoph e in questo modo trarne dei vantaggi economici. Valentina, invece, scopre che Joshua ha un segreto e vorrebbe che si aprisse con lei.