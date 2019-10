Irene Capuano e Luigi Mastroianni si sono lasciati definitivamente. A darne l'annuncio era stato proprio l'ex tronista di Uomini e donne tramite un post pubblicato sui social. Dopo essere restata in silenzio, la Capuano è tornata a parlare con i suoi fan. Nel rispondere alle domande dei follower, la bella siciliana ha rilasciato delle nuove dichiarazioni sul suo ex fidanzato.

Nei giorni scorsi Luigi Mastroianni aveva annunciato la rottura con Irene Capuano.

Purtroppo per la coppia dopo un periodo vissuto ad alti livelli, è arrivata una battuta d'arresto a causa delle numerose incompatibilità caratteriali. Mentre l'ex tronista aveva svelato i motivi dell'addio alla sua ex corteggiatrice, Irene aveva scelto la via del silenzio.

Irene: 'Credo ancora nell'amore'

In queste ore attraverso alcune Instagram Stories, Irene è tornata attiva su Instagram. A chi le chiedesse come sta da quando è tornata single, la Capuano ha detto: "Un po' raffreddata ma bene".

Poi ha informato i suoi fan di avere in servo tantissimi progetti di lavoro.

Non è mancato qualche utente che ha chiesto all'ex protagonista di Uomini e Donne, se credesse ancora nell'amore. A questa domanda, la diretta interessata ha risposto in modo abbastanza positivo: "Ci credo in modo ancora più forte. Prima o poi arriverà la persona adatta a me". Dunque, per la ragazza è solo una questione di tempo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Irene Capuano nel rispondere ai suoi fan, ha tirato in ballo anche Luigi Mastroianni: "Gli auguro il meglio". Con questa risposta la ragazza, ha confermato quanto detto dall'ex tronista. Anche se l'amore tra i due è arrivato al capolinea, c'è sempre un rapporto di stima.

La bella siciliana durante il suo intervento, ha riservato delle belle parole nei confronti di Salvo, ovvero il fratello di Luigi Mastroianni.

I due hanno sempre mostrato di avere un ottimo rapporto, per questo motivo che la ragazza ha confermato che i due continueranno a restare amici: "Lui non c'entra niente".

L'appello dell'ex corteggiatrice: 'Amati'

Nella giornata di ieri, Irene Capuano aveva già mostrato di ripartire dopo la fine della sua storia. La giovane dopo giorni di silenzio, ha pubblicato uno scatto in cui comparivano due gambe: su una di esse c'era una scritta 'Amati'.

Poche parole ma con un grande significato. L'ex corteggiatrice del dating condotto da Maria De Filippi ha lasciato intendere di non volersi affatto buttare giù. Al contrario la giovane ha fatto capire di voler ripartire da sé stessa, dai suoi amici e soprattutto dalla sua famiglia. Inoltre, la Capuano adesso si dedicherà al suo lavoro. Non a caso è diventata un'affermata influencer, proprio come Giulia De Lellis.