Grande successo per la seconda stagione de La Strada di Casa. La serie televisiva con protagonista Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere ha tenuto sulle spine tutti gli appassionati. Nel corso di queste puntate, i colpi di scena non sono mai mancati e a quanto pare è tutto pronto per il gran finale. Fausto è vicino alla verità. Nell'ultimo episodio infatti, il signor Morra scoprirà oltre chi ha ucciso Irene e Mauro anche chi ha sabotato il birrificio.

Ultima puntata: Gloria potrebbe essere un'assassina

La sesta ed ultima puntata de La Strada di Casa 2 andrà in onda martedì 29 ottobre su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che il commissario si concentrerà molto sulla famiglia Morra in particolare sulla moglie di Fausto. Dopo aver ascoltato tutti i familiari la Leonardi porterà avanti le sue indagini sull'omicidio di Mauro e penserà che ad ucciderlo sia stata Gloria.

Un'ipotesi molto dolorosa per Fausto e sua figlia che dovranno fare i conti con una cruda realtà. L'uomo, insieme alle figlie, riascolta i ricordi che la moglie imprimeva su un registratore e viene a conoscenza della verità. Intanto, gli inquirenti scoprono che la donna non è affetta da Alzhaimer e che i suoi 'buchi' di memoria sono dovuti solo ad un fatto che quest'ultima non vorrebbe ricordare.

Fausto e Lorenzo partono per Praga

Stando sempre alle anticipazioni relative all'ultima puntata, questo non sarà l'unico colpo di scena.

Fausto dovrà occuparsi anche di un altro caso che riguarda il birrificio. Fausto vorrà fare chiarezza su quanto successo in azienda che gli ha causato molti problemi economici. Inoltre, gli spoiler rivelano ancora che il Morra e suo figlio Lorenzo decideranno di partire per Praga. Padre e figlio sono convinti che qualcuno stia facendo il 'doppio gioco' e di conseguenza stia sabotando il loro lavoro.

In particolar modo, la puntata di concentrerà molto su Ernesto che dopo aver analizzato dei prodotti nel suo laboratorio porterà dei risultati diversi dal quelli analizzati dall'Asl. Per quale motivo? Sarà lui la talpa? Intanto, nell'attesa dell'ultimo episodio i fan appassionati si stanno chiedendo se ci sarà una terza stagione. Per ora da parte della rete purtroppo non ci sono conferme e quindi non resta altro che sperare in un ritorno di Alessio Boni.

Le repliche in streaming

Coloro che non hanno potuto seguire l'ultima puntata de La Strada di Casa 2 possono farlo in diretta streaming. La rete di Stato ha messo a disposizione un canale completamente gratuito, RaiPlay, che permette di rivedere film e serie dove e quando si vuole. L'ultimo episodio della serie con Protagonista Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere sarà disponibile già dal giorno seguente.