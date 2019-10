Una delle coppie più amate e seguite di Uomini e donne è arrivata al capolinea: Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati. A confermare la rottura è stato direttamente l’ex tronista tramite il suo profilo Instagram, rivelando di alcune incompatibilità caratteriali.

Luigi Mastroianni: 'Abbiamo deciso di concludere la nostra relazione per diversità caratteriali'

In seguito ai numerosi rumors in merito a una crisi tra Luigi e Irene, l’ex tronista ha deciso di rompere il silenzio.

Mastroianni, tramite delle Stories su Instagram, ha puntualizzato: "I problemi risalgono a prima della mia partenza per il Brasile e non sono legati né al viaggio né tanto meno ai presunti flirt che mi sono stati addossati". Poi il giovane ha proseguito, svelando i motivi che hanno portato alla rottura definitiva: "Ci sono state delle mancanze che hanno portato il rapporto ad una direzione, dove non si è più riusciti a tornare indietro".

Il deejay ha, dunque, confermato il lungo periodo di crisi vissuto, con tanto di seconda possibilità, ma ha negato a gran voce tutti i flirt che gli sono stati addossati in quest'ultimo periodo. Nella seconda parte del messaggio pubblicato da Luigi Mastroianni, l'ex protagonista di Uomini e Donne ha confessato che tra lui e Irene è finita a causa di numerose incompatibilità caratteriali: "Siamo arrivati ad un punto dove nonostante il forte sentimento che ci lega abbiamo deciso di concludere la nostra relazione per diversità caratteriali.

In ogni caso tra noi c’è rispetto e lo continueremo a portare anche a voi che ci avete sostenuto come coppia".

Infine, il diretto interessato ha precisato di essere restato in silenzio fino a oggi di comune accordo con la Capuano, in modo da essere sicuri della decisione presa. Sebbene Mastroianni abbia deciso di vuotare il sacco, al momento Irene Capuano ha deciso d'intraprendere la via del silenzio. Non è comunque escluso che presto fornirà la sua versione dei fatti.

Luigi Mastroianni e il suo percorso da corteggiatore con Sara Affi Fella

ll deejay siciliano si è fatto notare dal pubblico del piccolo schermo per aver corteggiato Sara Affi Fella. Dopo lo scandalo creato dalla molisana, Maria De Filippi ha dato la possibilità al giovane di voltare pagina e trovare di nuovo l'amore. Proprio in quest'occasione che Luigi ha conosciuto la Capuano.

Mastroianni ha scelto Irene lo scorso gennaio, al termine del percorso sul trono più ambito d'Italia.

I fan del programma di Canale 5 ricorderanno molto bene l'emozionante scelta di Luigi effettuata in villa. Purtroppo però, dopo neanche un anno, è arrivata la parola fine su una delle storie che aveva appassionato di più i telespettatori del dating show.