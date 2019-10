Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda in Italia su Canale 5 dall'11 novembre al 17 novembre, Isaac Guerrero ed Elsa Laguna spiegheranno ai loro amici che esiste una possibile cura per lei, ma è costosissima. Però poco dopo Consuelo, Marcela e suo marito Matias prenderanno al volo la proposta di Adela e Irene di avviare una raccolta fondi per pagare la cure alla Laguna.

Infatti, i coniugi Castaneda riusciranno a raccogliere 1000 pesetas in nome di tutti gli abitanti di Puente Viejo che hanno fatto uno sforzo per la donna. Elsa si commuoverà per questo nobile gesto dei suoi concittadini.

Adela e Irene decideranno di andare a far visita a Maria

Intanto, Fernando Mesia chiederà a Mauricio se ci sono progressi relativi al colpevole della bomba, però Donna Francisca rivelerà che la situazione è in fase di stallo.

Subito dopo, Carmelo Leal andrà dal suo amico Severo Santacruz con urgenza.

La maestra Adela e la sua amica giornalista Irene diranno ai rispettivi mariti di aver intenzione di andare a far visita a Maria Castaneda, rimasta paralizzata dopo l'esplosione della bomba al matrimonio di Mesia e Maria Elena. Carmelo e Severo saranno preoccupati da questa situazione, in quanto la Montenegro in questo momento sarà più pericolosa che mai.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ma la vera disperata di tutta questa situazione è sicuramente la figlioccia di Donna Francisca che esprimerà il desiderio di voler morire.

Nel frattempo, Prudencio Ortega sarà sempre più preso da Lola però invece di dichiararsi la tratterà con distacco. Il fratello di Saul sarà così confuso che persino Marcela noterà questa situazione.

Antolina Ramos farà ritorno a Puente Viejo

Severo Santacruz indagherà sull'uccisione della sua squadra di artigiani, ma dovrà aspettare che le guardie si allontanino dal silo per potersi avvicinare.

Inoltre, il marito di Irene sarà sempre più convinto che ad uccidere i suoi artigiani è stata Donna Francisca. Al momento, l'amico di Carmelo non ha prove però la Guardia civil ha trovato tracce dell'esplosivo.

Intanto, la raccolta fondi per le cure di Elsa avrà i suoi frutti e il bilancio sarà più che positivo e Isaac e Matias avranno già a disposizione più della metà dei soldi per l'intervento della Laguna.

Però quest'ultima non vuole che la gente vada in bancarotta a causa sua, ma i suoi amici la costringeranno a prendersi cura di se stessa per una volta. Sul più bello, mentre stava andando tutto per il verso giusto, ci sarà una visita inaspettata. Antolina ritornerà a Punte Viejo.

Invece, Mesia continuerà a prendersi cura della sua ex moglie. Più tardi invece, Prudencio troverà Lola che piangerà disperatamente.

Però la ragazza non vorrà il conforto dell'Ortega ma gli chiederà solo più spazio e un po' di solitudine. Isaac sarà molto furioso per il ritorno della Ramos e nemmeno Matias riuscirà a calmarlo. Però, l'ex ancella dirà di essere tornata perché ha saputo della raccolta fondi per aiutare Elsa e ha quindi deciso di restituire il denaro che aveva preso.