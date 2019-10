Emma Marrone è stata davvero operata per rimuovere un tumore all'utero che l'ha colpita per la terza volta in 10 anni? È questa la domanda che si stanno facendo i fan della salentina da qualche giorno, e più precisamente da quando le riviste e i siti hanno cominciato a parlare del problema di salute che ha costretto l'artista a fermarsi per un breve periodo. Se l'ufficio stampa della cantante ha etichettato come "fake" le notizie che stanno circolando ultimamente sulla sua malattia, la diretta interessata preferisce non fare chiarezza in merito, lasciando i suoi sostenitori nella più totale confusione.

Emma operata a Bologna: è mistero sulla malattia che l'ha colpita

Nella giornata di ieri, lunedì 30 settembre, è uscito un nuovo numero di "Di Più" che contiene le dichiarazioni di una cara amica di Emma Marrone sull'intervento che ha subito una settimana fa a Bologna. Stando a quello che riporta la rivista di Gossip, la cantautrice sarebbe stata operata il 23/09 per rimuovere un tumore all'utero che avrebbe bussato alla sua porta per la terza volta in 10 anni.

La commessa che sostiene di aver lavorato fianco a fianco con la "Brown" prima che diventasse famosa, ha anche informato i giornalisti che al suo capezzale in ospedale c'erano i genitori (inizialmente tenuti all'oscuro di tutto), che quest'estate l'artista è stata ricoverata in seguito a forti fitte all'addome, e che dovrà affrontare un mese di riposo assoluto in Salento.

A poche ore dalla diffusione di queste notizie sulla vincitrice di Amici, il suo ufficio stampa ha diramato un comunicato che sembra smentire, almeno parzialmente, quando ha raccontato "Di Più".

"Le uniche fonti attendibili sullo stato di salute di Emma, sono sui suoi canali ufficiali. Tutte le notizie su ipotetiche cartelle cliniche, dettagli sulla convalescenza e dichiarazioni da parte di medici o di terzi, sono infondate e basate su supposizioni".

La Marrone lascia l'ospedale: i fan esultano

Stando a quello che ha scritto ieri lo staff di Emma in un comunicato ufficiale, le uniche notizie certe sullo stato di salute dell'artista, sarà lei a darle tramite i suoi profili social.

Fino ad oggi, la cantante ha usato Instagram soltanto per annunciare la pausa che è costretta a prendersi per risolvere un problema di salute (mai palesato), e poi per informare i fan di aver lasciato l'ospedale dove ha subito un intervento nei giorni scorsi.

La vincitrice di Amici, dunque, non ha mai confermato la voce che è circolate in rete sul ritorno del tumore alle ovaie che l'ha già colpita due volte in passato: sebbene anche il Tg1 abbia parlato di questa malattia, chiedendo pareri a medici esperti, la diretta interessata non si è ancora sbilanciata in merito.

"Finalmente piango di gioia. È stata dura, ma è andata. Il tempo di recuperare le forze e tornerò da voi", si è limitata a scrivere la salentina sotto al post apparso sul suo account un paio di giorni fa.