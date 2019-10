Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la fiction La strada di casa 2 che vede protagonista Alessio Boni. La serie in queste settimane ha ottenuto un buon successo dal punto di vista degli ascolti e ormai stiamo per avvicinarci verso il gran finale di questa seconda stagione ricca di colpi di scena. La prossima settimana sarebbe dovuta andare in onda la quinta delle sei puntate previste della fiction ma possiamo anticipare che non sarà così, dato che la serie tv con Alessio Boni, osserverà un turno di stop per lasciare spazio agli impegni della Nazionale di calcio su Rai1.

Cambio programmazione per La strada di casa 2: salta la quinta puntata del 15 ottobre

Nel dettaglio, infatti, la quinta puntata de La strada di casa era in programma per martedì 15 ottobre come sempre in prime time su Rai1. Peccato, però, che il prossimo martedì sera è previsto un appuntamento con la Nazionale italiana di calcio: trattasi di un match valido per la Qualificazione agli Europei 2020 che vedrà protagonista l'Italia contro il Liechtenstein.

La partita andrà in onda a partire dalle 20:45 circa e quindi occuperà tutto lo slot della prima serata, prendendo così il posto de I Soliti Ignoti ma anche della fiction La strada di casa con Alessio Boni. Un turno di stop, quindi, per la serie tv che si sta avviando verso il gran finale di stagione.

Ma quando verrà recuperato quinto episodio della serie tv con Boni? I fan de La strada di casa 2 dovranno attendere un'intera settimana prima di rivederla di nuovo in onda su Rai1, dato che la messa in onda del nuovo episodio è in programma per martedì 22 ottobre, come sempre in prime time.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Da qui, proseguirà la messa in onda regolare della fiction, che chiuderà i battenti definitivamente martedì 29 ottobre con la sesta e ultima puntata che sarà a dir poco ricca di sorprese per tutti gli spettatori-fan.

Gli spoiler de La strada di casa 2: Milena vittima di un incidente

Intanto le anticipazioni su quello che vedremo nel corso di questi ultimi appuntamenti con la fiction rivelano che Fausto e Gloria saranno a dir poco preoccupati per l'incidente che ha visto coinvolta Milena, la quale si troverà ricoverata in una camera di ospedale.

La situazione è abbastanza preoccupante, anche perché i due scopriranno che Milena ha delle ferite sul collo che tuttavia non risalgono all'impatto in seguito all'incidente. Trattasi di ferite che la donna aveva riportato già prima che avvenisse il fatidico incidente e quindi a questo punto bisognerà indagare per portare alla luce la verità. I sospetti di Fausto e Gloria ricadranno subito su Valerio, il quale potrebbe essere il responsabile delle ferite riportate dalla donna sul collo.