La strada di casa, con la seconda stagione televisiva, è uno dei ritorni più attesi dal pubblico televisivo. La fiction di Rai 1 giungerà alle quarta puntata l'8 ottobre: i diversi piani temporali raccontati si ricongiungeranno. Molti saranno i colpi di scena a tenere con il fiato sospeso gli amanti della fiction: Milena sarà vittima di un grave incidente che la ridurrà in condizioni disperate. I principali sospetti ricadranno su Valerio.

Spoiler quarta puntata de La strada di Casa 2: sparizione di Davide

Le anticipazioni della quarta puntata de La strada di casa 2, rivelano che Davide sparirà dopo essere stato visto per l'ultima volta in autogrill. Lorenzo seguirà le sue tracce per tentare di ritrovarlo. Intanto Fausto e Gloria avranno una nuova forte preoccupazione ad assillarli: Milena sarà vittima di un grave incidente che potrebbe finire in tragedia.

La ragazza sarà trasportata urgentemente all'ospedale, per essere operata nel più breve tempo possibile. Mentre i medici saranno occupati nell'intervento di Milena, noteranno alcuni segni evidenti, sul collo della ragazza, che cattureranno la loro attenzione. I lividi che verosimilmente indicheranno un'aggressione, non saranno riconducibili all'incidente appena subìto e desteranno dubbi su quanto accaduto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Valerio sarà sospettato di aver ridotto in fin di vita Milena per ottenere il suo silenzio

In seguito all'incidente che genererà una grande apprensione all'interno della famiglia Morra, proseguiranno le indagini per comprendere cosa sarà veramente successo a Milena. Ci saranno forti sospetti su Valerio per quanto riguarda la responsabilità dell'accaduto alla ragazza. Ad avvalorare questa tesi sarà in particolare un indizio: si scoprirà che la ragazza era venuta corrente del fatto che nelle materie prime importate dalla Repubblica Ceca era contenuto un pericoloso pesticida.

La crisi del birrificio, quindi, non sarà dovuta al batterio, ma a qualcuno che ha voluto sabotare l'azienda di famiglia. Tutti gli indizi porteranno a pensare che Valerio abbia potuto commettere il tentato omicidio per far tacere Milena su quanto scoperto. Le indagini condurranno verso l'ipotesi che l'uomo abbia tentato prima di aggredire la ragazza e successivamente l'abbia investita con l'auto aziendale.

La strada di casa 2 ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e va in onda ogni martedì in prima serata, su Rai 1. Gli appuntamenti della seconda stagione sono in tutto sei e sveleranno il destino della famiglia Morra, sempre più coinvolta in complicate situazioni. Ci sarà il lieto fine per la famiglia della fiction girata da Riccardo Donna? Non resta che aspettare i prossimi episodi.