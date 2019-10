Dopo una prima puntata settimanale dedicata soprattutto a Gemma Galgani e ai suoi cavalieri, il Trono Over di Uomini e donne tornerà su Canale 5 oggi 8 ottobre a partire dalle ore 14:45. Si ricomincerà dalla rivelazione fatta da Ida Platano e Armando Incarnato che, sollecitati da Maria De Filippi, hanno confessato di essersi baciati in occasione di una serata trascorsa insieme. La notizia diventerà oggetto di discussioni in studio e lascerà Riccardo Guarnieri visibilmente sconvolto.

Il cavaliere non sarà affatto felice di apprendere che la sua ex fidanzata ha provato ad andare avanti e rifiuterà di conoscere una dama giunta per conoscerlo. In puntata verrà concesso spazio anche ad altri due protagonisti, Paolo e Valentina M, che faranno il punto sulle loro prime uscite di coppia.

Uomini e donne anticipazioni: Ida ricorda le sofferenze causate da Riccardo

Il portale Witty Tv ha diffuso un breve video di anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata del Trono Over di oggi 8 ottobre.

Da quanto pubblicato, Armando Incarnato farà il punto sul bacio scambiato con Ida Platano e lancerà una evidente frecciatina contro Riccardo Guarnieri. A tal proposito, affermerà: "L'ho trattata da donna, che secondo me era parecchio tempo che non veniva trattata così". L'ex della Platano sarà visibilmente sconvolto davanti a tale novità e faticherà a proferire parola. Ida metterà le cose in chiaro: "Quando lui conosceva le altre mi faceva molto male".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Stando a quanto riportato dal Vicolo delle News nel resoconto della registrazione del 24 settembre, Maria De Filippi cercherà di indagare per capire il motivo della reazione del cavaliere. Gli chiederà se si sente ferito per i sentimenti che prova per la dama o per un semplice senso di possesso, ma lui faticherà a chiarirne le ragioni. Di certo, però, Riccardo non riuscirà a nascondere la delusione, tanto che rifiuterà di conoscere una donna arrivata in studio per lui. Anche Armando non vorrà saperne di altre dame, preferendo continuare la frequentazione con la sola Ida.

Trono Over oggi: problemi per Paolo e Valentina M

Nella puntata di oggi 8 ottobre dedicata al Trono Over di Uomini e donne, Paolo siederà al centro dello studio con Valentina M. da Firenze. I due aggiorneranno Maria De Filippi sulle novità della loro conoscenza ma lei non nasconderà una certa critica. A suo dire, infatti, il cavaliere nei precedenti incontri è stato troppo pressante con lei, dichiarandole di amarla e insistendo per baciarla (anche se lei non ne era convinta).

Lui si scuserà per essere risultato troppo possessivo e preciserà di averla solo voluta proteggere. La coppia deciderà quindi di proseguire la frequentazione anche se con qualche dubbio da parte di lei.