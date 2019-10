Nelle nuove puntate della telenovela Una Vita ci sarà un avvenimento poco piacevole, riguardante una storica coppia. I personaggi in questione sono Liberto Seler e Rosina Rubio, che negli appuntamenti spagnoli sono entrati in crisi coniugale a causa di una donna senza scrupoli. Si tratta di Genoveva Salmeron che, dopo aver perso il marito Samuel Alday, ha dato inizio alla sua atroce vendetta. La nuova alleata di Ursula Dicenta ha trascorso una notte di passione con il nipote di Susana, sotto lo sguardo sconvolto della domestica Casilda che dopo aver sorpreso in flagrante i due amanti ha avvisato subito la madre di Leonor.

Ebbene sì, Liberto non è riuscito a resistere al fascino della moglie di Alfredo Bryce, e a causa di questa imprudenza ha pagato un caro prezzo. L’ingenuo Liberto infatti oltre ad essere lasciato dalla sua dolce metà nonostante si sia mostrato pentito, è stato arrestato con l’accusa di violenza, ovvero di aver molestato Genoveva.

La vedova di Samuel e Ursula alleate, Alfredo vuole rovinare tutti i cittadini

Negli episodi trasmessi in Spagna ad inizio giugno 2019, la seconda moglie del defunto Samuel ha fatto di tutto per vendicarsi.

Genoveva è stata furiosa con tutti i cittadini per aver voltato le spalle a lei e al minore degli Alday quando avevano bisogno di un aiuto economico. La Salmeron ancora distrutta per il lutto subito, si è alleata con la diabolica Ursula Dicenta. La madre di Blanca e la vedova del fratello di Diego hanno unito le loro forze per far cadere in disgrazia l’intero popolo di Acacias 38, servendosi della complicità del bancario Alfredo Bryce (il nuovo compagno di Genoveva).

Il new entry ha fatto il possibile per far investire ai residenti del paese del denaro in una banca americana inaffidabile, con l’obiettivo di rovinarli economicamente. La Salmeron inoltre ha preso di mira una coppia, visto che ha deciso di distruggere il matrimonio di Rosina e Liberto.

Rosina scopre l’infedeltà del marito, Liberto finisce in carcere

La signora Bryce grazie ad Ursula è riuscita ad introdursi nell’abitazione dei coniugi Seler nel corso di una notte.

Il nipote di Susana è caduto nella trappola ordita da Genoveva, cedendo alle avance della donna pur essendo già sposato. A complicare la situazione ci ha pensato Casilda, che su invito di Ursula ha sorpreso il suo padrone tra le braccia della Salmeron nel capitolo numero 1.036. A quel punto la domestica ha fatto sapere a Rosina che suo marito l’ha tradita. Per la madre di Leonor è stato un forte shock apprendere di essere stata sostituita da un’altra donna, al tal punto da decidere di divorziare dopo aver cacciato di casa il marito per la forte delusione.

Intanto Genoveva ha continuato a portare avanti la sua vendetta, denunciando Liberto. I signori di Acacias 38 invece si sono resi conto di essere stati ingannati, quando hanno scoperto che i loro soldi sono finiti nelle mani di Alfredo. A soffrire maggiormente è stato Liberto, che dopo essere stato mollato dalla moglie per la sua infedeltà, è finito in prigione per una falsa bugia di Genoveva. Quest’ultima infatti ha fatto credere al marito Alfredo e alla giustizia che il Seler si sia approfittato di lei.