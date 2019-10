Tanti i colpi di scena nel corso della prossima settimana di programmazione di Un posto al sole, la storica soap opera dell'access prime time di Rai 3 in onda tutte le sere alle ore 20.45 circa. Le anticipazioni ufficiali sulle trame rivelano che ci saranno delle novità importanti che riguarderanno soprattutto il percorso di vita di Vittorio, il quale è stato smascherato da Alex dopo le sue bugie.

E poi ancora occhi puntati su Marina, la quale sembra essersi invaghita per davvero di Fabrizio, che ormai non riesce più a togliersi dalla testa.

Un posto al sole, le anticipazioni 7-11 ottobre 2019

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in onda fino a venerdì 11 ottobre in tv, rivelano che Vittorio si rende conto di essere deluso per tutta la situazione che si è venuta a creare con Alex.

Il ragazzo è stato lasciato di punto in bianco dopo che Alex ha scoperto il tradimento che c'è stato nei suoi confronti e che per tutto questo tempo è stato tenuto nascosto dal giovane Del Bue, che ha preferito andare avanti per la sua strada e far finta quasi che non fosse successo nulla.

Ora che la verità è venuta a galla, vedremo che Alex non intenderà più andare avanti e fare come se nulla fosse accaduto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

La ragazza ha deciso di voltare pagina e di cambiare vita in maniera definitiva e per questo ha lasciato anche il suo lavoro da barista presso il Caffè Vulcano. Proprio tale decisione spingerà Silvia a recarsi da Alex per poterle parlare e capire i reali motivi che l'hanno spinta ad abbandonare la sua mansione da barista.

Le trame di Un posto al sole della prossima settimana rivelano che la visita di Silvia sarà molto gradita alla ragazza: riuscirà a trovare il coraggio necessario per confessare almeno a lei ciò che le è successo? Alex ammetterà che la causa di tutti i suoi problemi è la persona di cui si era innamorata, ovvero l'insospettabile Vittorio.

Marina si è invaghita di Fabrizio

I colpi di scena della soap opera Un posto al sole non sono finiti qui: gli spoiler relativi alle puntate in onda la prossima settimana in tv su Rai 3, rivelano che ci sarà un netto avvicinamento anche tra Marina e Fabrizio. Ormai la Giordano si renderà conto di aver perso la testa per il suo nuovo corteggiatore e i due passeranno sempre più tempo assieme. Una situazione che farà storcere il naso a Roberto Ferri, il quale tenterà in tutti i modi di distogliere Marina e di riportarla su quella che lui considera la 'retta via'.

Intanto, la relazione tra Nadia e Renato arriva ad un punto di non ritorno: sarà decisamente difficile superare il fatto che Poggi si sia preso una sbandata per Adele, la quale però non sembra ricambiare questo interesse.