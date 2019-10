Nuove anticipazioni sul mondo di Uomini e donne trono over, di cui sono state registrate delle puntate a dir poco ricche di colpi di scena. Al centro di questi nuovi appuntamenti ci sarà il triangolo che si è venuto a formare tra Ida, Riccardo e Armando. Come ben saprete, la love story tra Ida e Riccardo è giunta definitivamente al capolinea questa estate e la dama si è avvicinata molto ad Armando, che, passo dopo passo, sembrava averla conquistata.

Peccato, però, che Riccardo sia tornato all'attacco nel corso dell'ultima registrazione di U&D al punto da far nuovamente capitolare Ida e da far perdere la pazienza al suo 'nemico' in amore.

Le anticipazioni sul trono over di Uomini e donne: Riccardo dice a Ida di amarla ancora e lei cede

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Riccardo spiazzerà tutti nel momento in cui si presenterà con una lettera d'amore che ha scritto per la sua ex donna, dove dice di essere ancora innamorato di lei e che resta la donna più importante della sua vita.

Una dedica speciale che farà arrossire nuovamente Ida, la quale, già nelle registrazioni precedenti, non aveva trattenuto le lacrime nel momento in cui si parlava della sua storia d'amore precedente.

Un gesto che metterà in crisi Ida, la quale, però, alla fine, decide di ballare con Riccardo: successivamente saranno impegnati anche con il gioco del bacio con la mela, che sancirà in un certo modo il ritorno di questa coppia storica del trono over.

Armando deluso da Ida e la bacchetta in studio a U&D: 'Mi hai solo usato'

Gli spoiler di Uomini e donne, però, rivelano che la reazione di Armando non sarà affatto positiva. Nell'ultimo periodo, infatti, il suo rapporto con Ida era cresciuto tantissimo e addirittura durante una delle loro ultime esterne c'era stato anche un bacio. Sarebbe stato proprio questo episodio a far scattare in Riccardo la lampadina d'allarme e a decidere di impegnarsi ancora per riconquistare il cuore della sua ex donna.

Sta di fatto che nel corso dell'ultima registrazione, Armando ha attaccato duramente Ida per il suo modo di fare e per come si era comportata con Riccardo dopo che stavano costruendo qualcosa di bello assieme. Il cavaliere ha accusato la dama di averlo soltanto usato nel corso di queste settimane, per far ingelosire Riccardo e suscitare così una sua reazione (che alla fine è prontamente arrivata!).

Insomma un duro colpo per Armando che, a quanto pare, avrebbe sprecato solamente il suo tempo rincorrendo Ida e provando in tutti i modi a farle dimenticare il suo ex fidanzato. Tra i due, infatti, c'è ancora una forte intesa e la stessa Platano, intervistata recentemente dal magazine di U&D, ha ammesso che Riccardo non le era del tutto indifferente.