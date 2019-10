L’attesa è terminata, visto che tra pochi giorni sulla rete ammiraglia Mediaset riaprirà i battenti una fiction molto amata diretta da Umberto Carteni. Si tratta della terza stagione della Serie TV intitolata L’Isola di Pietro che vede protagonista ancora una volta il cantante e attore Gianni Morandi e l’attrice Chiara Baschetti, nei panni di Pietro Sereni e della figlia Elena. Le anticipazioni del primo episodio in onda in prima serata il 18 ottobre 2019 svelano che, dopo una lunga assenza, all’incantevole isola sarda farà ritorno Caterina (Alma Noce) insieme alla madre. La giovane ragazza spererà di aver recuperato la vista grazie ad un’operazione a cui si è sottoposta negli Stati Uniti.

Trama della terza stagione

La nuova stagione della fortunata serie televisiva L’Isola di Pietro ambientata in Sardegna sarà composta da ben dodici puntate e ovviamente ci saranno dei nuovi misteri da risolvere. Nel cast si sono aggiunti anche gli attori Francesco Arca, Raniero Monaco di Lapio, Francesca Chillemi, e Caterina Murino. Le trame soprattutto saranno incentrate su un drammatico evento. A perdere la vita sarà il vicequestore Alessandro Ferras, e questo lutto segnerà profondamente Elena.

La donna insieme alla figlia e al padre Pietro quindi si vedranno costretti a fare i conti con questa dolorosa perdita. A movimentare la vita della famiglia Sereni sarà Giacomo, un nipote del pediatra Pietro. Inoltre ci sarà una bellissima notizia per Caterina, poiché ci saranno le probabilità che possa tornare a vedere. Intanto la giovane continuerà ad avere una relazione sentimentale con Diego, che dopo essersi lasciato alle spalle il suo passato, lavorerà al commissariato di Carloforte.

Per finire Pietro troverà una neonata abbandonata, ed Elena e il nuovo poliziotto Valerio Ruggeri collaboreranno insieme proprio per far luce su questa intricata faccenda.

Spoiler del 1° episodio: Caterina attende il risultato della sua operazione

Nel primo appuntamento che verrà trasmesso su Canale 5 venerdì 18 ottobre 2019, quindi al posto dello spin off di squadra antimafia, ci saranno due graditi ritorni.

Elena e Caterina rimetteranno piede nell’isola sarda dopo aver vissuto ad Houston. La nipote di Pietro, dopo essersi sottoposta ad un intervento agli occhi attenderà di ricevere il risultato per sapere se ha risolto una volta per tutte i suoi problemi alla vista. Inoltre Caterina si vedrà costretta a fare i conti con il cambiamento del fidanzato Diego, che darà l’impressione di nascondere qualcosa.

Il pediatra Sereni invece si renderà protagonista del primo gesto eroico, mentre farà una delle sue consuete corse mattutine insieme al proprio cane Mirto. Pietro riuscirà a mettere in salvo una creatura appena nata, in procinto di morire a causa di un doloso incendio. A questo punto saranno avviate subite le indagini degli inquirenti, per scoprire chi è la madre della neonata ritrovata su una scogliera.

Per concludere Elena farà molta fatica a lavorare insieme al nuovo vicequestore Valerio Ruggeri, che sin da subito dimostrerà di essere molto diverso da lei.