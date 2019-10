Oggi, giovedì 10 ottobre, è andata in onda una nuova e scoppiettante puntata di Pomeriggio 5, programma talk condotto da Barbara D'Urso. Gli ospiti in studio sono stati Francesca De André, Rosi Roxy Zamboni, Riccardo Signoretti e Biagio D'Anelli per discutere del famoso e presunto complotto sulla questione Giorgio Tambellini. Quest'ultimo, stando agli ultimi Gossip, avrebbe tradito la sua fidanzata Francesca quando lei era all'interno della casa del Grande Fratello.

L'ex gieffina. però, non crede a queste indiscrezioni ed ha continuato a ribadire che il tradimento di Giorgio nei suoi confronti, è stato inventato da Biagio e da sua sorella Fabrizia.

La verità di Francesca De André sul tradimento di Giorgio

Francesca De André, si è presentata nello studio di Pomeriggio 5 per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute dopo il mancamento che ha avuto dietro le quinte nella scorsa puntata di Live-Non è la D'Urso.

"Sto un po' meglio ma non del tutto" ha dichiarato la nipote di Faber. "Non ricordo niente. Mi sono svegliata in ospedale e mi hanno detto che avevo avuto un collasso dovuto ad un esaurimento nervoso" ha aggiunto l'ex gieffina. Poi, la De André ha svelato il vero motivo per il quale il suo fidanzato Giorgio Tambellini non era rimasto con lei in ospedale: "Lui, in realtà, voleva rimanere ma poi è venuto in studio a Live perché è stato rassicurato dal mio agente".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

Dopodiché, la D'Urso ha iniziato a parlare del tradimento di Giorgio che Francesca reputa "un complotto". In studio, è intervenuto Biagio D'Anelli che ha spiegato che non ha inventato nessun tipo di complotto e che gli scatti e gli audio testimoni del tradimento di Giorgio sono veritieri. Però, la De André non crede alle parole di Biagio e ha sbottato: "Non c'era nessun fotografo sotto casa mia, ti sei inventato tutto".

Biagio ha continuato a ribadire la sua versione: "Ho tirato fuori questa vicenda del tradimento perché considero Francesca un'amica e volevo proteggerla". Sulla questione è intervenuto anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che si è scagliato contro Biagio: "Se Francesca fosse stata tua amica, non avresti dichiarato pubblicamente che il fidanzato la tradiva". D'Anelli si è difeso dicendo che la D'André era al Grande Fratello e che quindi aveva reso pubblica la sua vita.

Gennaro Lillio vuole portare in tribunale la De André

A fine puntata, Barbara D'Urso ha informato Francesca De André dicendo che il suo ex fidanzato Gennaro Lillio, vuole portarla in tribunale per via di alcune accuse pesanti mosse nei suoi confronti. La risposta dell'ex gieffina è stata: "Ma Gennaro mi ha sbattuta contro ad un muro!". Poi la padrona di casa ha detto alla sua ospite: "Confermi questo?".

La nipote del Faber ha replicato: "Sì, certo". Insomma che cosa accadrà tra i due? Chi sta dicendo la verità?