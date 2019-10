Nonostante continuano ad esserci momenti drammatici, la soap opera Una vita è sempre molto seguita. Rosina Rubio (Sandra Marchena), negli episodi che verranno tramessi in Italia tra qualche settimana, avrà un sospetto su Susana Seler (Amparo Fernnadez). La madre di Leonor Hildago, dopo aver cambiato nuovamente residenza ancora una volta, diffonderà un pettegolezzo sulla zia di Liberto Seler. Nello specifico Rosina, non appena tornerà a vivere con la sua famiglia nell’appartamento che condivideva in passato con il suo defunto marito Maximiliano, farà sapere a tutti gli abitanti di Acacias 38 che la sarta potrebbe avere un’amante.

Casilda smaschera Maria, la Rubio torna a vivere nella sua vecchia abitazione

Nelle prossime puntate italiane, l’attenzione del pubblico sarà concentrata su Susana e Rosina, già artefici in passato di numerosi scontri. Tutto inizierà quando Casilda verrà a conoscenza che sua madre, Maria, si è presa gioco di lei per migliorare la sua condizione economica. In particolare la Escolano verrà a sapere di non essere affatto la figlia di Maximiliano Hildago.

Questo cambiamento porterà la Rubio a prendere una decisione inaspettata. La moglie di Liberto darà una svolta alla sua vita decidendo di tornare a vivere di nuovo al civico 38 di Acacias 38, precisamente nell’appartamento in cui viveva con il suo defunto primo marito. Rosina farà questa scelta senza ascoltare neanche il parere della figlia Leonor. Dopo aver assunto nuovamente Casilda al suo servizio, la Rubio organizzerà il suo trasferimento affermando che non avrebbe mai dovuto affittare la sua abitazione ad Arturo Valverde e al truffatore Higinio Baeza. A questo punto Rosina, essendo tornata a vivere accanto a Susana, inizierà a tenere d’occhio la sarta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Rosina diffonde un pettegolezzo su Susana, l'ingresso di Don Venancio

Non appena si accorgerà che la Seler è fredda nei suoi confronti, la madre di Leonor farà il possibile per scoprire cosa nasconde. Dopo aver osservato attentamente tutti i movimenti della pettegola del paese iberico, la Rubio sospetterà che l’anziana donna abbia intrapreso una relazione sentimentale con uno dei suoi clienti. Il dubbio di Rosina purtroppo nel giro di poche ore arriverà alle orecchie di tutti i residenti.

Sarà Casilda, dopo aver appreso la clamorosa novità, a mettere al corrente Lolita e Fabiana. Susana quando capirà che è stata la Rubio a far sapere ai vicini il pettegolezzo su di lei la perdonerà, ma le farà altresì presente che Romualdo, l’uomo misterioso con cui l’ha vista, conosceva il suo defunto marito. Inoltre la sarta dirà a Rosina di avere dei grossi problemi con la sua attività commerciale perché sta lavorando di meno per essersi rifiutata di prendere le misure per gli abiti da uomo.

Una volta riconciliate, la madre di Leonor e la zia di Liberto decideranno di iscriversi ad una scuola di disegno incentrata sulla realizzazione di immagini sacre. Per finire metterà piede nella cittadina spagnola il direttore dell’accademia Don Venancio che farà entrare in conflitto Rosina e Susana, ma, soprattutto, avrà losche intenzioni nei confronti delle due donne.