Stasera 18 ottobre torneranno a far compagnia ai telespettatori le vicende degli abitanti di Carloforte, il piccolo comune dell'isola di San Pietro. Il protagonista della serie L'isola di Pietro 3, che è anche un punto di riferimento per gli altri personaggi e il collante delle storie che si intrecciano nella cittadina sarda, è il pediatra Pietro Sereni, interpretato da Gianni Morandi. Nella terza stagione, divisa in sei appuntamenti settimanali, ci sarà un nuovo caso da risolvere e dolorose situazioni familiari da affrontare, prima fra tutte la morte di Alessandro Ferras, compagno di Elena e padre di Caterina.

Nel primo episodio in onda stasera, vedremo la comunità di Carloforte sconvolta da un nuovo mistero: la scomparsa di Chiara Spanu, una ragazza diventata da poco madre di una bambina che, ancora in fasce, viene salvata da Pietro prima che muoia in un incendio. Nel frattempo Caterina, che si è sottoposta ad un intervento agli occhi per recuperare la vista, si interroga sul suo ragazzo Diego che ha iniziato a comportarsi in modo strano. Nella seconda puntata in onda il 25 ottobre il giovane confiderà a Pietro il motivo della sua irrequietezza.

Anticipazioni seconda puntata L'isola di Pietro 3: Diego rivelerà a Sereni il motivo del suo comportamento

Nella seconda puntata de L'isola di Pietro 3 accadranno degli eventi inaspettati, che inizialmente avranno al centro della trama Caterina e Diego. La figlia di Elena inizierà gradualmente a recuperare la vista ritrovando un po' di serenità, mentre non sarà dello stesso umore il fidanzato che nasconde un segreto sulla giovane Chiara, scomparsa nella prima puntata e al centro delle indagini della polizia.

Il giovane deciderà di confidare a Pietro il peso che si porta dentro. Secondo le anticipazioni, Diego rivelerà di aver tradito Caterina con Chiara e che potrebbe essere lui il padre della neonata trovata da Pietro. Nel frattempo Elena e il nuovo vicequestore Ruggeri continueranno le indagini e concentreranno i loro sospetti sul professore di lettere della ragazza in quanto tra i due potrebbe esserci stata una relazione extraconiugale.

L'insegnante nasconde qualcosa, ma non è l'unico ad omettere la verità: da quello che si vedrà in puntata, anche i compagni di scuola hanno dei segreti che non vogliono rivelare. Ad un certo punto, però, la ricerca della verità giungerà ad un punto di svolta.

Nel cast de L'isola di Pietro 3 tra le new entry Francesca Chillemi e Raniero Monaco di Lapio

La terza stagione de L'isola di Pietro non presenta solo l'inaspettata e repentina uscita di scena del personaggio di Alessandro Ferras, ma anche e soprattutto un 'restyling' del cast, funzionale alla trama dei nuovi episodi.

Tra le new entry il pubblico vedrà gli attori Francesca Chillemi e Raniero Monaco di Lapio, rispettivamente i ruoli di un'insegnante e di un ex campione di windsurf. L'attrice messinese interpreta Monica Mirafiori, professoressa di educazione fisica nella scuola di Carloforte e madre di Stella, con la quale ha un rapporto complicato caratterizzato sempre da scontri e continue discussioni: la donna ha un rapporto speciale con Valerio Ruggeri che cerca di aiutarla a gestire i conflitti con la ragazza.

L'ex gieffino e adesso attore di fiction interpreta Leonardo Manca, un giovane di 35 anni che, dopo un incidente, ha visto distruggersi una florida carriera. Ciò lo ha costretto a rinunciare ai sogni di gloria e a ritornare a Carloforte dove gestisce una scuola di windsurf: come vedremo, instaurerà un legame speciale con Caterina.