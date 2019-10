Dopo diversi annunci pubblicitari accompagnati sempre dal generico 'prossimamente', durante la quarta puntata di Rosy Abate 2 un promo ha annunciato ufficialmente che L’isola di Pietro 3 andrà in onda venerdì 18 ottobre in prima serata su Canale 5. Il pubblico ritroverà Gianni Morandi nuovamente nei panni del dottor Sereni, il comprensivo e attento pediatra di Carloforte, l'unico comune dell'isola di San Pietro.

Per evitare lo scontro con 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore', la serie di successo di Rai 1, Mediaset ha deciso di trasmettere L'isola di Pietro 3 il venerdì invece della domenica. Nella terza stagione torneranno, oltre al dottor Sereni, tutti i personaggi più amati della serie, tranne il vicequestore Alessandro Ferras (Michele Rosiello). Non sarà inoltre presente il personaggio di Isabella Sulci, introdotto nella seconda stagione e interpretato da Lorella Cuccarini. Infine, ci sarà la new entry del vicequestore Valerio Ruggeri interpretato da Francesco Arca.

L'isola di Pietro 3 sarà composta da sei puntate in onda dal 18 ottobre

L'isola di Pietro 3 è una serie televisiva italiana ambientata nella provincia del Sud Sardegna e precisamente nell'isola di San Pietro. Prodotta da Lux Vide per Mediaset, la fiction al momento è composta da tre stagioni di cui l'ultima verrà trasmessa a partire dal 18 ottobre su Canale 5. La prima e la seconda stagione sono andate in onda rispettivamente nel 2017 e nel 2018, entrambe composte da sei puntate.

Dopo il discreto successo ottenuto, la fiction tornerà in onda con un terzo ciclo che prevede anch'esso sei appuntamenti settimanali diretti da Alexis Sweet e Luca Brignone.

Un nuovo caso da risolvere, l'uscita di scena di Alessandro Ferras e una new entry ne L'isola di Pietro 3

Più volte nei mesi scorsi è stato anticipato al pubblico che l'attore Michele Rosiello non sarebbe tornato nella terza stagione e che perciò il personaggio da lui interpretato, Alessandro, avrebbe detto addio alla compagna Elena.

Cosa è accaduto al vicequestore Ferras? Alla fine della seconda stagione lui ed Elena aspettavano un bambino. Nella terza la giovane dovrà occuparsi del figlio con l'aiuto del padre Pietro. Le costanti della serie saranno come sempre un caso da risolvere, nuove storie d'amore e drammi adolescenziali. Tra le novità da tenere presente c'è la new entry di un nuovo vicequestore e possibile interesse amoroso di Elena, Valerio Ruggeri, interpretato dall'attore Francesco Arca.

Per maggiori dettagli sulla trama del primo episodio non resta che attendere le anticipazioni ufficiali che arriveranno certamente nei prossimi giorni.