Saranno puntate assolutamente da non perdere quelle che i telespettatori de Il Paradiso delle signore potranno seguire da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre. In tale periodo, infatti, terranno banco gli sviluppi del rapporto tra Nicoletta e Riccardo, in seguito al bacio da loro scambiato. La coppia, dopo qualche peripezia, riuscirà a incontrarsi di nascosto e a vivere dei nuovi momenti di passione.

Se la Cattaneo si sentirà in crisi per avere tradito il marito, Riccardo dovrà poi affrontare il ritorno a Milano di Ludovica, ancora sconvolta per la morte del padre. Nelle prossime puntate ci saranno delle novità riguardanti Gabriella, che verrà incaricata di disegnare la sua prima collezione con marchio "Il Paradiso", ma i dubbi e le paure rimbalzeranno nella sua mente, rischiando di compromettere il suo lavoro.

Spoiler Il Paradiso delle signore: l'incontro segreto di Nicoletta e Riccardo

Le anticipazioni relative alle trame de Il Paradiso delle signore della prossima settimana, si aprono con lo stato d'animo di Nicoletta, ancora sconvolta per il bacio da lei scambiato con Riccardo. La giovane mamma non potrà più nascondere i suoi sentimenti e accetterà un nuovo incontro, furtivo, con l'ex. Non sarà facile, però, mettere in atto il piano da loro organizzato, a causa di una serie d'imprevisti legati alla madre di Cesare.

Alla fine, comunque, tra i due accadrà l'inevitabile: la passione scoppierà, causando un mix di felicità e senso di colpa nella Cattaneo. La giovane, infatti, dovrà fare i conti con la propria coscienza per avere tradito Cesare, con il quale continuerà a fingere che tutto stia andando per il meglio.

Ludovica farà ritorno a Milano insieme alla madre Flavia, dopo il grave lutto che ha colpito la famiglia Brancia di Montalto.

Umberto e la contessa di Sant’Erasmo non ci metteranno molto a pensare che l’eredità del padre di Ludovica potrebbe risollevare le sorti della Banca Guarnieri. La giovane, seppure molto scossa, farà capire a Riccardo di essere ancora innamorata d lui.

Il Paradiso delle signore trame: Gabriella disegna la prima collezione

Proseguendo con le tante novità relative alle prossime trame de Il Paradiso delle signore, Vittorio comincerà a pensare al futuro del grande magazzino, dopo avere recuperato la merce rubata.

Darà, quindi, a Gabriella l'incarico di disegnare la nuova collezione. Tale richiesta manderà in crisi l'ex Venere che, pensando di non essere all'altezza per tale ruolo, chiederà ad Agnese di farle da assistente. La donna rifiuterà e sarà compito di Armando e delle altre ragazze provare a sostenere la neo-stilista, rincuorandola sul suo lavoro. Anche Salvatore proverà ad aiutarla, cercando insieme a lei un importante oggetto necessario per i disegni.

Alla fine la collezione verrà completata e arriverà il momento di presentarla a Vittorio. Per quanto riguarda gli altri personaggi, Marcello verrà assunto da Ludovica e Flavia in qualità di autista, permettendogli di mettersi in mostra con Roberta grazie alla nuova ed elegante divisa. Armando e Agnese vivranno una conversazione molto intima, condividendo i loro ricordi della guerra.