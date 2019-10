Appuntamento con le anticipazioni giornaliere della soap Una vita e riguardanti in particolare ciò che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 26 ottobre. Molti i colpi di scena che interesseranno gli abitanti di Acacias 38, soprattutto dopo le clamorose rivelazioni pubbliche su Lucia la quale, come ricordiamo, è frutto dell'amore incestuoso tra i Marchesi di Valmez. La ragazza si troverà suo malgrado, al centro dei pettegolezzi e delle malelingue del quartiere, che la additeranno come la figlia del peccato.

Padre Telmo e Samuel cercheranno di dare il loro sostegno alla Alvarado, mentre Rosina e Casilda faranno finalmente pace. L'Alday inoltre, verrà aggredito da Batan, ma non tutto sarà come sembra.

Una vita, anticipazioni del 26 ottobre: Samuel e padre Telmo sostengono Lucia

Le anticipazioni sul prossimo appuntamento della soap ambientata a calle Acacias svelano che sarà un momento difficile per Lucia, visto che la ragazza sarà sulla bocca di tutti dopo la pubblicazione sul giornale della verità sui Marchesi di Valmez.

Celia consiglierà alla cugina di rinunciare all'eredità dei nobili e facendo ammenda pubblica, al fine di frenare le chiacchiere della gente che continueranno a vederla come il frutto di un incesto. In questo delicato momento sia Samuel che padre Telmo daranno il loro sostegno a Lucia. Il sacerdote in particolare preparerà un sermone in favore della giovane da leggere in chiesa davanti a tutti i fedeli.

Spoiler Una vita: l'Alday aggredito dall'usuraio Batan

Molte emozioni attendono i numerosissimi fan della soap iberica nell'appuntamento in onda sabato 26 ottobre quando, stando alle anticipazioni, Rosina riuscirà finalmente a chiedere scusa a Casilda, invitandola ad andare a vivere a casa Hidalgo. Le due donne quindi, riusciranno a trovare un punto di incontro e a fare pace. Flora nel frattempo, riuscirà ad ottenere un provino per la rappresentazione teatrale mentre il priore Espineira sarà furioso con padre Telmo, dopo aver scoperto che è stato proprio lui a rivelare ai giornali la verità su Lucia e sui Marchesi di Valmez.

Il giovane sacerdote però, si giustificherà dicendogli che, ciò che ha fatto, fa parte di un piano per indurre la Alvarado a rinunciare all'immenso patrimonio dei nobili. Samuel intanto, dopo essere stato a 'La deliciosa' per ordinare dei dolci in occasione di una cena con Lucia, verrà aggredito per strada da Jimeno Batan, anche se dietro a tutto ciò sembrerà celarsi un nuovo mistero.

In attesa di scoprire cosa sta pianificando il perfido Samuel, ricordiamo che l'appuntamento con il nuovo episodio di Una vita è per sabato 26 ottobre su Canale 5, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful.