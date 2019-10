Venerdì 18 ottobre andrà in onda su canale 5 la prima puntata de L'Isola di Pietro 3. I protagonisti della fiction, fin dal primo episodio, dovranno affrontare eventi dolorosi come ad esempio la morte di Alessandro. Elena si ritroverà sola, incinta e con problemi lavorativi( visto che non riuscirà ad andare d'accordo con il nuovo vicequestore).

Pietro cercherà di stare vicino a sua figlia e a sua nipote, per la quale potrebbe esserci un'importante novità.

Ricordiamo che all'inizio della seconda stagione l'adolescente, in seguito ad un incidente in macchina, ha perso la vista. La ragazza, dopo un consulto a Roma in cui ha appreso che sarebbe rimasta cieca per sempre, ha dovuto imparare a convivere con la sua nuova condizione.

La giovane, in un primo momento molto triste, ha ripreso in mano la sua vita con coraggio grazie al sostegno della sua famiglia e di Diego.

Nel primo episodio della terza stagione Caterina torna da Houston dopo un intervento agli occhi e sembra che per lei ci siano buone possibilità di recuperare la vista. Ora andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nella prima puntata.

Pietro salva una neonata da un incendio

Nel primo episodio de L'Isola di Pietro 3 il protagonista salverà una neonata da un incendio. Il medico e la polizia cercheranno di capire chi possa essere la madre della bambina.

Nel frattempo Caterina noterà un atteggiamento strano nel fidanzato Diego: sembrava che il ragazzo avesse trovato un po' di serenità dopo aver scoperto la verità sulla morte dei suoi genitori ma nel corso della prima puntata il giovane sarà piuttosto inquieto. Quale segreto nasconderà alla figlia di Elena? La verità potrebbe venire a galla nel corso del secondo episodio.

Anticipazioni della seconda puntata

Il secondo episodio de L'Isola di Pietro 3 dovrebbe andare in onda venerdì 24 ottobre.

Chiara, un'adolescente, risulta essere la madre della bambina trovata da Pietro nella prima puntata e nell'episodio del 24 ottobre la polizia cercherà di capire chi sia il padre. L'attenzione degli inquirenti sarà rivolta verso il professore di lettere della ragazza, il quale aveva intrattenuto una relazione con la sua giovane allieva e gli abitanti di Carloforte iniziano a pensare che possa essere lui il padre della neonata.

Diego, non riuscendo a tenere per sé il suo segreto, decide di confidarsi con il dottor Sereni. Il ragazzo confessa al nonno della sua fidanzata di aver tradito Caterina proprio con Chiara e che quindi potrebbe essere proprio lui il papà della bambina.

Il fidanzato di Caterina e il professore di lettere di Chiara non sono gli unici a nascondere qualcosa: anche i compagni di scuola della giovane non sono sinceri con la polizia.

Nel frattempo Pietro cerca di salvare le sorti della neonata ma nelle indagini arriva una svolta inaspettata.