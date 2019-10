Il dietrofront di Riccardo Guarnieri nella tormentata love story con Ida Platano e l'uscita di scena di Pamela Barretta hanno caratterizzato la registrazione del trono over di Uomini e donne del 17 ottobre. Come riferito da Il Vicolo delle News si è registrato un nuovo colpo di scena nel rovente triangolo tra Riccardo, Ida e Armando. Sette giorni fa Guarnieri aveva deciso di abbandonare il programma dopo che la Platano aveva comunicato l’intenzione di proseguire la conoscenza con Incarnato in quanto aveva affermato che non provava più nulla per il tarantino.

In puntata, però, la coppia ha comunicato il nuovo dietrofront tra dolci dediche e baci. La gelosia di Enzo ha, invece, creato un po’ di problemi a Pamela Barretta che ha rivelato di essere costretta ad inviare video messaggi al cavaliere per dimostrare che è rientrata a casa. Tra un’accusa e l’altra i due hanno spiazzato tutti decidendo di lasciare insieme il programma.

Il dietrofront di Guarnieri, scintille tra la Platano e Armando Incarnato

La settimana scorsa aveva manifestato l’intenzione di non tornare negli studi di Uomini e Donne dopo aver visto l’ex fidanzata riavvicinarsi ad Armando Incarnato.

Il cavaliere ha raccontato che prima di lasciare la Capitale Ida le aveva chiesto di incontrarsi per un saluto ma lui era già sul treno. Alla fine il Guarnieri e la Platano si sono dati appuntamento per vedersi a Roma con la dama che, tra un abbraccio e l’altro, ha deciso di concedere una nuova chance al tarantino. I due hanno riferito di aver dormito insieme mano nella mano precisando di non aver avuto contatti fisici.

A questo punto Ida ha puntato l’indice contro Armando per le affermazioni rese al magazine di Uomini e Donne.

La parrucchiera di origini siciliana ha spiegato che era il napoletano a voler “usare” lei in quanto voleva nascondere il bacio che c’era stato tra di loro. Dall’altra parte Armando ha ribattuto precisando che lei l’aveva frequentato per comprendere se c’era ancora del sentimento con Riccardo.

Nella questione è intervenuta anche Barbara De Santi che ha accusato Incarnato di odiare le donne ed ha parlato di una presunta love story estiva di Incarnato. Al termine dell'acceso confronto Ida e Riccardo hanno ballato insieme e si sono scambiati numerosi baci.

Pamela accusa Enzo ma poi lasciano insieme il trono over di Uomini e Donne

La parte finale della registrazione del trono over è stata dedicata a Pamela Barretta ed Enzo Capo.

La pugliese ha spiegato di litigare spesso con il quarantasettenne per la sua gelosia raccontando che in un’occasione ha perso le staffe perché per due ore non riusciva a rintracciarla telefonicamente. Pamela ha aggiunto che lui l’accusava di essere uscita con il dentista e che ha dovuto fare un video per fargli vedere che non era presente a tavola. Il discorso è scivolato anche sulla sfilata della precedente puntata con Enzo che aveva ritenuto troppo provocante l’outfit scelto dalla Barretta.

Da parte sua quest’ultima ha ribattuto che le era giunta una segnalazione secondo la quale Capo sarebbe stato avvistato a Budapest con una bionda. Il cavaliere ha sbottato e sembrava intenzionato a chiudere la conoscenza mentre la dama sottolineava che doveva inviargli dei video anche quando rientrava a casa. La discussione è diventata rovente con Pamela che non ha trattenuto le lacrime. Alla fine i due hanno sorpreso tutti decidendo di lasciare insieme il trono over di Uomini e Donne.