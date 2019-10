Gli spoiler della famosa serie televisiva ambientata a Napoli Un posto al sole, riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, Raffaele sarà notevolmente preoccupato per Diego, quest'ultimo sarà oggetto dei sospetti di Nicotera. In seguito Vittorio chiederà un consiglio a Rossella, poiché avrà paura che Alex abbia scoperto la sua relazione, avuta in passato con Anita.

Giulia sarà parecchio protettiva nei confronti di Renato e farà un gesto premuroso verso di lui, ma inaspettatamente l'uomo non sarà felice per l'atteggiamento della sua ex moglie.

Giovanna scopre Aldo

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 21 al 25 ottobre, Giovanna scoprirà il segreto di Aldo Leone riguardante la sua infedeltà. Frattanto Eugenio sarà sempre più convinto che ad investire Aldo sia stato Diego. Angela scoprirà che Denis ha chiesto a Giulia di avere una relazione aperta, pertanto consiglierà alla madre di ribellarsi.

Beatrice in crisi

Giulia cercherà di tenersi impegnata per evitare di pensare troppo a Denis. Nel frattempo, Diego sarà pronto a prendersi le proprie responsabilità poiché sarà ormai convinto di aver investito Aldo Leone. Giovanna cercherà Beatrice, quest'ultima sarà in crisi per i suoi tatuaggi, mentre Cerruti continuerà a tenere a distanza il dottor Sarti, ma poi avrà una sorpresa inaspettata. In seguito, Raffaele sarà notevolmente turbato, poiché suo figlio avrà intenzione di costituirsi.

Poi Diego avrà alcuni problemi inattesi. Fabrizio sarà sempre più coinvolto ed innamorato di Marina, tanto da chiedere alla donna di partire per un viaggio insieme a lui. Successivamente, Cerruti vorrà chiarire il malinteso nato con il dottor Sarti.

Diego preoccupato

Diego sarà notevolmente preoccupato poiché in attesa dei rilievi che verranno svolti sulla sua macchina per quanto riguarda il caso Leone, il cui esito sarà decisamente importante.

Nel frattempo Arianna non avrà ancora preso una decisione riguardo alla giornata da trascorrere insieme ai compagni di classe di Maurizio e Mimmo. Infine, Michele sosterrà un duro confronto con i ragazzi.

Dove guardare on line le puntate di Un posto al sole

In attesa che vengano trasmesse le nuove puntate di Un posto al sole, è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già andati in onda, registrandosi senza impegno sull'apposita piattaforma RaiPlay.it.

Oltre alle puntate della serie televisiva, sul sito si possono trovare alcuni video interessanti relativi alle anticipazioni della fiction napoletana.