Tra le coppie che abbiamo visto nascere nel corso dell'ultima stagione di Uomini e donne vi è quella composta da Luigi e Irene, i quali hanno portato avanti la loro conoscenza fuori dal programma di Maria De Filippi. In queste ultime giornate, però, si sono diffuse delle voci sempre più insistenti riguardanti una possibile crisi in corso tra i due fidanzati. Complice il fatto che i due non sono stati avvistati più insieme e che Luigi è recentemente partito per il Brasile senza Irene, i fan hanno ipotizzato che ci fosse un po' di maretta.

La bella Irene in queste ore ha provato a fare chiarezza sui suoi canali social e soprattutto ha sbottato contro alcuni fan che sarebbero arrivata a minacciarla.

I dubbi su Luigi e Irene: lei rompe il silenzio

Nel dettaglio, infatti, da un po' di tempo Luigi e Irene non appaiono più insieme sui social e come vi dicevamo l'ex tronista di Uomini e donne è partito in viaggio per Brasile senza la sua fidanzata, rendendo tutto ancora più sibillino.

I due ragazzi stessi, fino a questo momento non hanno proferito parola su quello che starebbe succedendo tra di loro, ma la Capuano in queste ore ha scelto di rompere il muro del silenzio e lo ha fatto sfogandosi duramente su Instagram.

Irene ha preso la parola per dire che in questi ultimi giorni ha dovuto bloccare un bel po' di persone che la seguivano, impedendo loro di seguirla e di 'spiare' così la sua quotidianità vissuta su Instagram.

Gente che l'ex volto di Uomini e donne ha definito 'schifosa' perché in questi giorni sarebbe arrivata ad insultarla ma anche a minacciare persone che sarebbero a lei vicine (come familiari e amiche). 'Inizio davvero a provare schifo, ribrezzo e rifiuto', ha dichiarato la Capuano decisamente amareggiata sui social.

La Capuano si dice 'schifata' dagli insulti e dalle minacce sui social

La ragazza ha poi proseguito dicendo che a differenza di altre coppie, lei e Luigi non daranno mai in pasto ai leoni la loro storia d'amore.

Irene ha anche dichiarato che come in tutte le coppie ci sono dei momenti sì e dei momenti no. Per la prima volta, quindi, la ragazza si è un po' sbottonata e ha lasciato intendere che questo per loro potrebbe essere uno di quei momenti no.

Vedremo come si evolverà la vicenda nel corso delle prossime ore e quali saranno gli ulteriori risvolti di questo 'giallo' che appassiona i fan di Uomini e donne.

Intanto sembrerebbe che per un'altra coppia formatasi nello studio del dating show Mediaset sarebbe tornato il sereno. Parliamo di Nilufar e Giordano, i quali continuano ad essere paparazzati insieme e questo lascerebbe intendere che tra di loro potrebbero esserci dei tentativi di riappacificazione in corso.