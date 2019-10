Continuano le indagini di Imma Tataranni, il sostituto procuratore protagonista della serie poliziesca in onda dal 22 settembre ogni domenica su Rai 1 in prima serata. Stasera, 6 ottobre, sarà trasmessa alle 21:25 la terza puntata della prima stagione, 'I giardini della memoria'. 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' è una fiction ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia. La protagonista è un tenace e incorruttibile magistrato che affronta ogni caso con pungente ironia e a cui dà volto e anima l'attrice Vanessa Scalera.

Nel terzo appuntamento Imma si occuperà del ritrovamento di un cadavere mummificato. Le indagini riveleranno che si tratta di un uomo scomparso 15 anni prima. Dopo la messa in onda di stasera gli spettatori potranno rivedere o recuperare la puntata sul sito di RaiPlay.

In streaming su RaiPlay la 3ª puntata di Imma Tataranni - Sostituto procuratore

Gli appassionati fan della serie 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' possono vedere le puntate già andate in onda su Rai 1 il 22 e il 29 settembre.

Al momento, perciò, sono disponibili sul sito ufficiale di RaiPlay 'L'estate del dito' e 'Come piante tra i sassi'. A queste si aggiungerà anche la terza che verrà trasmessa questa sera. Come tutti i programmi in onda sui canali Rai, anche le Serie TV possono essere fruite online. A partire dalle 21:25 la puntata 'I giardini della memoria' potrà essere seguita sia in tv che in diretta streaming, accedendo all'apposita sezione dedicata alle dirette, previa registrazione sul sito di RaiPlay.

Successivamente, i telespettatori che hanno perso la puntata o che vogliono rivederla potranno visionare la stessa in streaming online sempre su RaiPlay.

Imma Tataranni indagherà su una morte avvenuta 15 anni fa

Dopo aver risolto il caso della donna orribilmente smembrata e quello di un giovane morto perché coinvolto in una questione di ecomafia, questa sera la protagonista affronterà una sorta di 'cold case'.

Le anticipazioni della terza puntata rivelano che il sostituto procuratore Imma Tataranni indagherà sul ritrovamento di un cadavere mummificato che, stando alla perizia medico-legale, risulterà essere l'architetto Domenico Grieco, un noto professionista scomparso misteriosamente 15 anni prima del suo ritrovamento. Molti crederanno che l'uomo sia morto in seguito a un incidente ma la tenace protagonista noterà alcuni dettagli poco chiari che la porteranno a pensare che sia stato ucciso.

Perciò, andrà a scavare nel passato della vittima e i suoi sospetti saranno confermati. Mentre indagherà sul complicato caso dovrà anche fare i conti con l'attrazione che sente nei confronti del giovane appuntato Calogiuri che la porterà a provare una forte gelosia.