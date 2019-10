Lunedì 7 ottobre riparte la nuova settimana di programmazione di Un posto al sole, la storica soap opera di Rai 3 che andrà in onda, come sempre, dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa. Tante le novità che accadranno nel corso di questi nuovi appuntamenti, che si preannunciano a dir poco scoppiettanti. Occhi puntati soprattutto su Diego, il quale dovrà tornare a fare i conti con quel passato che lo fa ancora soffrire e poi Marina sarà alle prese con l'ennesimo momento difficile della sua vita, che questa volta la metterà a durissima prova e la porterà a dover fare una scelta importantissima.

Un posto al sole, gli spoiler della settimana 7-11 ottobre: Diego torna a spiare Beatrice

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 7 all'11 ottobre, rivelano che per Diego arriverà il momento di tornare a fare i conti con il suo passato sentimentale.

Il ragazzo cadrà nuovamente in un vortice di disperazione misto a ricordi che lo faranno stare male, per questo tornerà a spiare Beatrice.

Il figlio di Raffaele, infatti, si apposterà sotto casa della donna in gran segreto, per spiare tutti i suoi movimenti e soprattutto per capire se c'è un'altra persona al suo fianco. Un vero e proprio pedinamento quello di Diego, che tuttavia potrebbe metterlo in difficoltà e causargli non pochi problemi con la stessa Beatrice.

Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, rivelano che nonostante tutte le avversità e i pareri contrari, la relazione tra Marina e Fabrizio si rafforzerà sempre più. Ma in questi episodi vedremo che la Giordano dovrà prendere una decisione molto importante che riguarda suo padre: la donna, infatti, dovrà capire se vale la pena portare avanti l'azione legale che servirà a riabilitare il buon nome di suo padre oppure se è giunto il momento di 'gettare la spugna'.

Vittorio è deluso, Silvia cerca di consolare Alex

E poi ancora le anticipazioni della soap opera fino al prossimo venerdì 11 ottobre, rivelano che Vittorio sarà sempre più deluso e amareggiato, mentre Silvia deciderà di avere un confronto con Alex, perché vuole capire i motivi che stanno alla base del suo radicale cambiamento di vita. La ragazza si sbottonerà con Silvia oppure no? Lo scopriremo nelle prossime sere.

I riflettori di questi nuovi attesi episodi della soap opera saranno incentrati anche su Giulia, la quale continuerà ad essere in forte crisi circa la sua relazione con Denis. La donna, infatti, non sa più come gestire la situazione e quindi come andare avanti. Ecco allora che deciderà di chiedere aiuto ad una delle sue migliori amiche: parliamo di Ornella, la quale ascolterà i timori di Giulia ma non le nasconderà di essere abbastanza preoccupata per lei e per quello che potrebbe succedere.

Guido alle prese con l'ex Cinzia

Occhi puntati anche su Guido, il quale dovrà fare i conti con la prepotenza della sua ex moglie Cinzia, la quale continua a non pagare l'affitto della casa dove sta abitando. Una situazione che desta preoccupazione in Guido mentre Mirella vorrebbe che l'uomo si affidasse ad un avvocato per risolvere questi problemi.

Insomma una nuova settimana di programmazione per Un posto al sole che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena.

Per chi non potesse seguire alcuni degli episodi che verranno trasmessi su Rai 3, vi ricordiamo che c'è la possibilità di rivedere le puntate di Un posto al sole in replica streaming accedendo al sito web Rai Play, dove saranno caricate pochi minuti dopo la messa in onda in televisione. Intanto la soap opera continua ad essere uno dei programmi più visti della giornata di Rai 3: la media quotidiana è di oltre 1.6 milioni di spettatori a serata con uno share che arriva a sfiorare anche il 9%.