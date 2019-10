Sono mesi che in rete si rincorrono le voci su una presunta crisi in corso tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. Interpellati dai fan su questa situazione, i due ex di Uomini e Donne hanno sempre minimizzato, chiedendo rispetto per la loro vita sentimentale. Ieri, giovedì 24 ottobre, il siciliano ha usato Instagram per ufficializzare la rottura con la fidanzata a circa 8 mesi di distanza dalla scelta davanti alle telecamere.

Anche Luigi e Irene si sono detti addio

Periodo nero per le coppie nate a Uomini e donne: sono tanti, infatti, gli amori sbocciati davanti alle telecamere di Canale 5 che stanno finendo in queste settimane, con il malcontento dei fan.

Dopo Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, Angela Nasti e Alessio Campoli, altri due ex protagonisti del recente passato del dating-show si sono detti addio anche pubblicamente.

Stiamo parlando di Luigi Mastroianni e Irene Capuano che, a circa otto mesi di distanza dalla romantica scelta nel castello, hanno confermato i rumors che circolavano da settimane sul web: tra loro è tutto finito.

Ad ufficializzare la rottura, è stato l'ex tronista siciliano con un lungo messaggio che è apparso nelle sue Instagram Stories nella tarda serata di giovedì 24 ottobre. Dopo aver ricordato la pressione che i sostenitori hanno fatto di recente sia su di lui che sulla romana per sapere qualcosa in più circa le voci di crisi che circolavano, il giovane ci ha tenuto a puntualizzare: "Se non rispondevo, è perché nemmeno io sapevo cosa dire".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Il dj ha fatto sapere di aver vissuto un periodo molto difficile con la compagna, cominciato poco prima che lui partisse per il Brasile con alcuni amici: "I nostri problemi non avevano nulla a che fare con i tanti flirt che mi sono stati attribuiti o con questa vacanza".

Irene non commenta la rottura con Luigi, per ora

"Io e Irene ci siamo tanto amati e abbiamo provato a darci una seconda possibilità, ma non è andata", ha fatto sapere Luigi nel post che tutti i siti di Gossip hanno riportato nelle ultime ore.

Secondo l'ex tronista di Uomini e Donne, ad allontanare lui e la romana sono state delle mancanze reciproche che il forte sentimento che provavano, non è riuscito a colmare: "Né vittime né carnefici, da questa storia si esce sconfitti a metà".

"Per diversità caratteriali, abbiamo deciso di concludere la nostra relazione", ha aggiunto Mastroianni.

Prima di salutare i fan, il siciliano ha chiesto loro di portare rispetto per il momento delicato che sia lui che la Capuano stanno vivendo e di non puntare il dito contro nessuno perché la decisione di lasciarsi, è stata presa da entrambi.

Irene, però, per il momento non si è ancora esposta per raccontare la sua versione dei fatti.