Nuovi e avvincenti colpi di scena caratterizzeranno le prossime puntate de Il Segreto, la telenovela spagnola che ogni pomeriggio, dal 2013, fa compagnia al pubblico di Canale 5, specialmente quella parte di telespettatori appassionata delle soap. In Italia stanno andando in onda le puntate dell'undicesima stagione, mentre in Spagna è già iniziata da mesi la dodicesima. Sono numerose le anticipazioni diffuse sul web e tra queste una parte riguarda degli eventi e dei personaggi che il pubblico italiano conoscerà molto presto.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, il matrimonio tra Fernando Mesìa e Maria Elena verrà sconvolto da una tragedia: lo scoppio di una bomba a villa Montenegro. Il tragico evento causerà alcuni morti e numerosi feriti tra cui Maria Castañeda che, secondo le anticipazioni, perderà l'uso delle gambe. Per aiutare la giovane donna nella difficile riabilitazione verrà assunta un'infermiera, Dori Vilches. La donna si rivelerà una vera e propria dark lady.

Dori Vilches: un nuovo malvagio personaggio nelle prossime puntate de Il Segreto

Le prossime puntate che andranno in onda in Italia saranno animate da un nuovo misterioso personaggio, la crudele Dori Vilches, le cui vicende si intrecceranno a quelle degli abitanti di Puente Viejo, in particolare a Maria Castañeda, costretta su una sedia a rotelle dopo l'attentato a villa Montenegro, e a Fernando Mesìa, rimasto vedovo poco dopo il matrimonio.

Le trame de Il Segreto saranno caratterizzate dalle malvagie azioni di Dori, un'infermiera professionale e inflessibile ma anche folle e crudele. La donna instaurerà una relazione con Fernando che ne approfitterà per vendicarsi di Maria, spingendo la Vilches a non curare in modo adeguato l'ex moglie per impedirle di tornare nuovamente a camminare.Secondo le anticipazioni, l'infermiera sottoporrà la Castañeda ad una dolorosa e complicata terapia. Alla fine però i suoi comportamenti folli porteranno a delle svolte drammatiche.

L'attrice Maria Degas parla del suo personaggio e anticipa: 'Dori è una donna dal passato oscuro'

Marian Degas, l'interprete di Dori Vilches, ha fatto delle dichiarazioni che riguardano il suo personaggio in un'intervista rilasciata a Vero TV. Secondo quanto dice l'attrice, Dori è una donna ambigua che nasconde un passato oscuro e doloroso. Per lei il fine giustifica i mezzi ed è disposta a tutto per amore.

La sua cattiveria è una corazza che protegge il suo lato sensibile e il suo estremo bisogno d'affetto. Fernando Mesìa userà le debolezze della donna per raggiungere i suoi scopi. Stando alle anticipazioni svelate dalla Degas, la relazione che intrecceranno Dori e il Mesìa non sarà sana e felice e finirà perciò in modo drammatico. Nelle prossime puntate de Il Segreto il pubblico vedrà l'evoluzione delle vicende e quale terribile piega prenderanno gli eventi.