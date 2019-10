Il giorno successivo all'avvistamento di Giordano Mazzocchi in dolce compagnia, arrivano le parole di Nilufar Addati a fare finalmente chiarezza sul loro rapporto. L'ex tronista di Uomini e donne, interpellata in radio sul Gossip che la vorrebbe di nuovo vicina al romano, ha fatto sapere di avere con lui soltanto rapporti civili. In merito al suo chiacchierato ingresso nella Casa del GF Vip, invece, la napoletana ha ammesso di non considerarla una cosa fattibile in questo momento della sua vita.

Nilufar spegne l'entusiasmo dei fan: con Giordano solo rapporti civili

Per settimane si sono rincorse le voci secondo le quali Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi erano in procinto di tornare insieme. Il fatto che i due ragazzi siano stati avvistati varie volte nello stesso gruppo di amici a Milano ha portato i loro fan a sperare ancora in un ritorno di fiamma a quasi un anno dalla rottura.

A spegnere ogni entusiasmo, però, è stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne nel corso di un'intervista che ha rilasciato in radio.

Interpellata da un giornalista sul genere di rapporti che intrattiene con l'ex fidanzato, la napoletana si è limitata a dire: "Civili". Quest'unica ma chiara parola ha finalmente messo fine ai gossip sul possibile ricongiungimento dei "Gilufar": se i due giovani vengono visti allo stesso tavolo di un bar o di un ristorante, è solo perché hanno deciso di non ignorarsi quando si ritrovano nella stessa comitiva di persone.

Il bel romano, d'altronde, proprio qualche giorno fa è stato ripreso nella notte milanese mentre compiva dei gesti galanti nei confronti di Barbara Fumagalli, l'influencer che quest'estate è stata considerata una fiamma di Andrea Damante.

La Addati rifiuta il Grande Fratello

Un'altra risposta molto interessante che Nilufar ha dato qualche ora fa in una trasmissione radiofonica è quella sulla sua possibile partecipazione alla quarta edizione Vip del Grande Fratello.

Da qualche settimana, infatti, il nome della bella napoletana è inserito nella lista dei candidati al ruolo di concorrenti del reality che debutterà su Canale 5 nei primi mesi del 2020 con la conduzione di Alfonso Signorini.

Interpellata su questa indiscrezione, la Addati ha detto: "Viene chiesto in giro a vari personaggi in questo periodo, ma non credo che sia un'esperienza che possa farmi bene".

Insomma, l'ex tronista di Uomini e Donne sembra declinare elegantemente l'eventuale invito degli autori del GF ad entrare a far parte del cast: per il momento, infatti, la giovane si sta godendo il successo che le regala il lavoro da influencer e anche quello di testimonial di vari brand di cosmetici.